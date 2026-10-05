UİB’in 9 aylık ihracatı 32,8 milyar dolara yaklaştı

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Türkiye’nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2026 yılı eylül ayı ihracat rakamları açıklandı.

UİB’in eylül ayındaki ihracatı 4 milyar 123 milyon 766 bin dolar olarak gerçekleşti. Birliğin ocak-eylül dönemini kapsayan 9 aylık ihracatı ise 32 milyar 777 milyon 155 bin dolara ulaştı.

UİB Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı, rekabetçilikte yaşanan zorluklara rağmen ihracatçıları yeni pazarlarda yeni alıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yazıcı, 2026’nın son çeyreğinde yıllık hedeflerinin üzerine çıkmayı amaçladıklarını ifade etti.

Otomotiv ihracatı 3,58 milyar dolar

UİB bünyesindeki birlikler arasında ihracatta otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) eylül ayı ihracatı 3 milyar 584 milyon 207 bin dolar oldu.

OİB’in yılın ilk 9 ayındaki toplam ihracatı ise 27 milyar 893 milyon 559 bin dolara ulaştı.

Tekstilden 95,4 milyon dolarlık ihracat

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), eylül ayında 95 milyon 432 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birliğin ocak-eylül dönemindeki ihracatı 897 milyon 823 bin dolar olarak kaydedildi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) eylül ihracatı 57 milyon 361 bin dolar olurken, 9 aylık toplam ihracatı 636 milyon 44 bin dolara ulaştı.

Meyve ve sebze ihracatında 62 milyon doların üzerinde dış satış

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) eylül ayında 23 milyon 923 bin dolarlık ihracat yaptı. Birliğin yılın ilk 9 ayındaki ihracatı 177 milyon 79 bin dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise eylül ayında 38 milyon 472 bin dolarlık dış satışa imza attı. UYMSİB’in ocak-eylül dönemindeki toplam ihracatı 179 milyon 436 bin dolara ulaştı.