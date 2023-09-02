Ukrayna firması, Türkiye plastik yedek parça üreticileri arıyor

Ukrayna; tarımdan, ileri teknoloji sanayi ürünlerine kadar birçok alanda güçlü şirketlere sahip bir ülke. Rusya ile savaşta ekonomi ciddi olarak yıpranmış olsa da savaş dışı bölgelerde rutin ticari faaliyetler durmaksızın ilerliyor.

TurkishExporter’a, Ukrayna’dan sıklıkla gelen ithalat alım talepleri de bunun önemli kanıtlarından birisi. Bu haberde ele aldığımız iş fırsatı da plastik parça ve kamyon yedek parçaları üreten firmaların kaçırmaması gereken talep.

Ukraynalı ithalat şirketinin kurumsal web sitesi bilgilerine göre tarım ve makine ekipmanlarında oldukça güçlü bir firma olarak karşımıza çıkıyor.

Plastik yedek parçalar ve kamyon yedek parçaları alanında çalışan ve bu firmaya ulaşmak isteyen üretici ve ihracatçıların, Forie’de demo üyelik hesabı açmaları gerekiyor. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise ilan üzerinden doğrudan ilgili firmaya erişebilecekler.

Otomotiv sektörü ithalatçılar listesi

Türkiye’de otomotiv yedek parçaları üretimi ve ihracat yapan bir firmaya sahip veya yedek parça dış ticaret uzmanı iseniz aşağıda dosyalara mutlaka bir göz atın. Hiç ürün satmadığınız yeni pazarlara daha az maliyetle açılmak ve daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce toptancı ve ithalatçı şirketler ile servis şirketleri listesi bu kaynakta.

Bu linkte yer alan dosyalar; otomobilden yedek parçalarından, kamyon vb araç yedek parçalarına kadar hem sektörel hem de ülke bazında ayrışmış firmalardır.

Tümünün iletişim bilgileri 2022 ve 2023 yılına ait ve tüm şirketlerde e-posta adresi, web sitesi ve telefon gibi detaylar yer almaktadır. TurkishExporter’da bir kurumsal üyelik hesabınız varsa bu şirketleri şimdi mutlaka görün.