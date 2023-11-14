Ukrayna, iplik tedarikçisi arıyor

Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de Ukrayna'yı tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ise 3 Şubat 1992’de ilk kez tesis edildi. Bunların yanı sıra Ukrayna, Karadeniz bölgesinde istikrar sağlanması için Türkiye'nin girişimiyle kurulan Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütünün (KEİ) de kurucu üyelerinden biri oldu. Bugün ise 55,22 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 57. büyük ithalatçı ülkesi Ukrayna’dan bir alım ilanı, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı.

Ukrayna’da pamuk yünü, gazlı bez gibi tıbbi ve hijyenik ürünlerin üretimini ve tedariğini gerçekleştiren firma, ilanlarında elastik bant üretimi için iplik tedarikçisi aradığını belirtti. Alım ilanını ayrıntılı bir şekilde yazan ithalatçı firma, akrilik, likralı ve yün/akrilik karışımlı özelliklerde ürünler istediğinin de altını çizdi.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, bu ilana ücretsiz ulaşmak için Forie’de demo hesap talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.