Ukrayna’ya ihracat fırsatı: Plastik kasa üreticisi aranıyor!

Türkiye'nin önde gelen e-ihracat platformu TurkishExporter, her gün yüzlerce ihracat fırsatını kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Bugün ise bu platforma Ukrayna'dan bir ilan bırakıldı. Bu ilan, Türk üretici ve ihracatçı firmalar için yeni bir fırsat sunuyor. Ukrayna'dan gelen bu ilan, çeşitli sektörlerden ve ülkelerden gelen diğer ilanlar gibi aynı gün içinde platformda yayınlanarak dikkat çekiyor.

Bu kapsamda Ukrayna’da polimer ve kimyasal hammaddeler üreten ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türk ihracatçılardan plastik kasa satın alacağını belirtti.

Tek tıkla Ukrayna pazarına ulaşın!

Ukrayna’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticiler ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor.

Sektör fark etmeksizin hangi alanda ihracat yapmak istiyorsanız o sektörün Ukrayna’da yer alan ithalatçıları, toptancıları ve mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.