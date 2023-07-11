Umman’dan yem pelet makinesi talebi

Umman’dan iletişime geçen firma yem ve palet makinesi ithal etmek istiyor. Mobil ihracat uygulaması Forie’den tedarikçilere seslenen firma yetkilileri makine kapasitesinin 500 kg olması gerektiğini belirtti.

Yem palet makinesi alım ilanı detaylarına buradan ulaşın.

2,5 trilyon dolar ihracat yapıldı

Dünya İhracat Örgütü’nden elde edilen verilere göre 2022 yılı içerisinde küresel ölçekte toplam 2,5 trilyon dolar makine ihracatı yapıldı. Türkiye bu ihracat havuzunda 22,6 milyar dolarla 27. Sırada bulunuyor.

Türkiye makine ihracat listesinin ilk sırasında 2,9 milyar dolarla Almanya yer alıyor. Ülkeden Umman’a yapılan ihracat miktarı ise 28,7 milyon dolar.

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Umman’dan dikkat çekici ithalat

2022 yılında farklı ülkelerden toplam 2 milyar dolar makine ithal eden Umman, bu yıl da üreticilerle iş birliği yapmayı sürdürüyor. Ülkenin sektörel bazda hazırlanan ithalat listesinde Türkiye 15. Sırada yer alıyor.