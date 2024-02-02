Ürdün, çapa taşıma römorkörleri ithal edecek

Stratejik olarak hem kendisi hem de bulunduğu coğrafyadaki pazarların ihtiyacını tedarik eden firmalar için bir lojistik üs göreve sahip olan Ürdün, Irak ve Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanmasından pay almak isteyen Türk firmalar için yatırım yapılabilecek bir potansiyele erişmiştir.

Ekonomisinin ithalata açık olması sebebiyle de Türk ihracatçılar için büyük fırsatlar barındıran Ürdün’den bugün bir ithalat talebi dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınlandı. Bu kapsamda çeşitli sektörlere ürün tedariki yapan Ürdünlü bir firma yayınladığı ithalat ilanıyla Türkiye’den çapa taşıma römorkörleri satın alacağını belirtti.

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Nakliye/navlun ihtiyaçlarınıza kolay çözüm

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor. Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde Nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.