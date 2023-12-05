Ürdün, dikişsiz çelik boru satın alacak

Stratejik olarak hem kendisi hem de bulunduğu coğrafyadaki pazarların ihtiyacını tedarik eden firmalar için bir lojistik üs göreve sahip olan Ürdün, Irak ve Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanmasından pay almak isteyen Türk firmalar için yatırım yapılabilecek bir potansiyele erişmiştir.

Ekonomisinin ithalata açık olması sebebiyle de Türk ihracatçılar için büyük fırsatlar barındıran Ürdün’den bugün bir ithalat talebi TurkishExporter’da yayınlandı. Ürdün’de elektromekanik işlerde devleşen bir firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden dikişsiz çelik boru satın alacağını belirtti. İlanda istediği ürünün boyut ve uzunluk gibi özelliklerine de değinen firma, Türk üreticilerle iletişime geçmeyi bekliyor.

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.