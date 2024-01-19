Ürdün, Gazze için Türkiye’den battaniye talep ediyor!

İsrail'in Gazze'deki 100 günlük yıkımı yakın tarihin en yıkıcı ve kanlı saldırılarından biri olarak tarihe geçti. Saldırılarda yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler hedef alındı. 10 bin 400'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 23 bin 843 Filistinli öldürüldü ve en az 60 bin kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ne gıda, elektrik ve yakıt akışını da kesen İsrail, insani yardımları da engellemeye çalıştı. Bugün ise Gazze Acil Durum Ekibinde çalışan Ürdünlü ithalatçı, Gazze’ye yardımda bulunmak için Türk üreticilere bir talepte bulundu. İthalatçı, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı taleple Gazze için yüklü miktarda yünlü battaniye satın alacağını belirtti.

Ürdün’den talep bırakan ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tekstil ithalatçısı şirketler Listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde ev tekstili sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.