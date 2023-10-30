Ürdün, karton bardak ithal edecek

Türkiye ile Ürdün arasındaki ticaret hacmi, 2022 yılında 1,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. İki ülke, orta vadede ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu amaçla yeni bir serbest ticaret anlaşması yapılması için ikili görüşmeler sürüyor.

Bugün bu ülkeden Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a alım ilanı geldi. Ürdün merkezli ihracat ve ithalat şirketi, platforma yazdığı alım ilanında Türkiye’den karton bardak satın almak istediğini ve aradığı bütün özellikleri belirtti.

Bu alım talebini bırakan Ürdünlü ithalatçı ile görüşmek isteyen Türk ihracatçı firmalar, Forie demo hesap oluşturarak ilk kez ücretsiz üye olan firmaların yararlandığı bir dizi avantajdan yararlanabilir.