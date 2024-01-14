Ürdün, modifiye nişasta ve gıda kimyasalları ithal edecek

Orta Doğu’nun kavşağı olarak bilinen Ürdün; Asya, Afrika ve Avrupa’yı birleştiren stratejik bir merkez konumundadır. Bu sebeple Ürdün coğrafyası, doğu ve batı, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan ticaret ve iletişim kanalları için önemli bir rol oynamış olup, bugün bile bu rolü üstlenmeye devam etmiştir.

Ekonomisinin ithalata açık olması sebebiyle de Türk ihracatçılar için büyük fırsatlar barındıran Ürdün’den bugün bir ithalat talebi daha TurkishExporter’da yayına girdi. Bu kapsamda kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Ürdünlü ithalatçı yayınladığı taleple Türkiye’den modifiye nişasta ve gıda kimyasalları satın alacağını belirtti.

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Kimya sanayii ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kimya sanayii sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde kimya sanayii sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.