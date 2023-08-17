Ürdünlü şirket, dişçilik malzemeleri ithal edecek

İlanda yer alan kurumsal web adresinde Ürdün merkezli olduğu görülen ve 1196 yılında bu dişçilik alanında İtalya ve Japonya gibi ülkelerden ithalat yaptığını vurgulayan firma şimdi de Türkiye’den alım yapmak istiyor.

Ortodontik malzeme ve dental laboratuvar malzemeleri Türkiye’den isteyen bu firmaya erişim için ilk kez Forie mobil kullanıcısı olmanız ve sektörde olduğunuza dair bilgi vermeniz yeterli olacak. İlan özeti şu adresi ziyaret edebilirsiniz.

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