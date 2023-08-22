Ürdün’ün güçlü markası, Türkiye’den medikal tedarikçiler arıyor

Sermaye açısından Alman kökenli olup Ürdün’de kurulu olan ve 20 yıldan fazladır Irak pazarında sağlık ve medikal ürün dağıtımı büyük ithalat markası şimdi de Türkiye’den ürün tedariğine başlayacak.

İthalatçı firma tanıtım yazısında birçok ünlü markanın bölgede distribütörü olduğunu vurguluyor ve güçlü taraflarına dikkat çekiyor.



Firma hakkında geniş bilgi edinmek ve şimdi yapmayı düşündüğü ithalat alım listesinin detaylarına ulaşmak için TurkishExporter’ın kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

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