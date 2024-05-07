Venezuela’ya hububatın yarısı Güneydoğu’dan

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Venezuela La Guaira Eyaleti Valisi José Alejandro Terán ve beraberindeki heyeti Gaziantep'te ağırladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan görüşmede Türk gıda firmalarının Venezuela pazarı için avantajlar ele alındı. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 30 milyona yaklaşan nüfus büyüklüğüyle gıda sektörü için önemli bir konumda konumunda bulunan Venezuela'nın en büyük ikinci ithalat kaleminin hububat olduğuna dikkat çekti.

Kadooğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Zengin petrol rezervleriyle hızlı bir büyüme içindeki Venezuela ekonomisinin gıda tedariki konusunda kalıcı işbirlikleri kurma niyeti içinde olduğunu görüyoruz. Ülkenin hububat ile un-pastacılık ürünleri ithalatı yıllık 1 milyar dolar seviyesinde. Geçen yıl bu ihtiyacın 220 milyon dolarlık bölümü Türkiye'den satın alınmıştı, sektörümüzün bu bölgeye toplam ihracatı içinde Güneydoğu Anadolu'nun payı yüzde 52,2'ye ulaşmıştı.”

Venezuela'nın makarna ithalatı içinde Türkiye'nin payı yüzde 75

Venezuela'nın gıda ithalatında soya yağı, mısır ve şeker gibi Güney Amerika mutfağında önemli bir yere sahip olan ürünlerin öne çıktığına dikkat çeken Kadooğlu, Türkiye'nin buğday unu, makarna ve ayçiçek yağı gibi ürünlerdeki avantajlarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Venezuela'nın makarna ithalatı içinde Türkiye'nin payı yüzde 75'e yaklaştı. Ülkemizin en büyük makarna ihracatçısı konumunda bulunan Güneydoğu Anadolu bölgesi, geçen yıl Venezuela 'ya yapılan 91 milyon dolarlık ihracatın neredeyse tamamını tek başına karşıladı.

Bu alandaki bilinirliğimizden de güç alarak, iş birliğimizi buğday unu ve ayçiçek yağı gibi ürünlerimizle de pekiştirmek istiyoruz. Bölgemizde ciddi bir üretim gücü ve çeşitliliği var; pastacılık ürünleri, şekerlemeler, kakaolu ürünler ve daha birçok alt sektörde de Venezuelalı alıcılara fırsatlar sunabileceğimize inanıyoruz. Yapacağımız yeni görüşmelerle, farklı coğrafyalara ticari açılım süreçlerimiz devam edecek.”