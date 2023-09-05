Vietnam şirketi, Türkiye’den asansör alacak

Vietnam ekonomisi okuduğunuz zaman çok şaşıracaksınız. 364 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 18. büyük ithalat ülkesi olan Vietnam’da, Türkiye ilk 20’de bile değil. 343 milyon dolarlık ihracat yaptığımız bu ülkenin ithalat listesinde 35. Sıradayız. Sadece Çin bu ülkeye 147 milyar dolarlık ihracat yapıyor onu Güney Kore 61 milyar dolarla izliyor.

Bu dev pazardan bugün TurkishExporter’a gelen bir asansör alım talebinde Vietnamlı alıcı, Türkiye’den kaliteli asansör üreten bir üretici marka aradığını yazdı. Dünyaca meşhur bir asansör firmasını ülkesinde temsil eden şirket bir Türk asansör markasını da bünyesine katmak istiyor.

Vietnam’dan yazan bu asansör ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın asansör sektöründe üretici olması veya asansör ihracatçısı olması gereklidir.