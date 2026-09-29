Yapay zekâ çipleri ihracatı uçurdu: Güney Kore'de rekor fazla bekleniyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yapay zekâ yatırımlarındaki küresel yarış Güney Kore'nin dış ticaret rakamlarına güçlü biçimde yansıyor. Eylülün ilk 20 gününde ihracat yüzde 78,3 artarken yarı iletken ihracatındaki yükseliş yüzde 259,4'e ulaştı. Şimdi gözler 1 Ekim'de açıklanacak ayın tamamına ilişkin verilere çevrildi.

İlk 20 günde 71,4 milyar dolarlık ihracat

Güney Kore Gümrük İdaresi'nin geçici verilerine göre ülkenin 1-20 Eylül dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,3 artarak 71,4 milyar dolara çıktı.

Bu rakam eylül aylarının ilk 20 günlük dönemleri açısından bugüne kadarki en yüksek ihracat tutarı oldu.

Aynı dönemde ithalat yüzde 26,7 artarak 48,4 milyar dolara yükseldi.

Böylece Güney Kore yalnızca ilk 20 günde yaklaşık 23 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Çip ihracatı yüzde 259,4 arttı

İhracattaki sıçramanın merkezinde yarı iletkenler bulunuyor. Eylülün ilk 20 gününde Güney Kore'nin yarı iletken ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 259,4 arttı.

Çip ihracatının tutarı yaklaşık 34,1 milyar dolara ulaşırken bu rakam da aynı dönem için tarihi zirveye çıktı.

Yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan yüksek performanslı işlemciler ve yüksek bant genişlikli bellek ürünlerine yönelik güçlü talep, Güney Koreli üreticilerin ihracatını destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Çalışma günü azaldı, günlük ihracat daha hızlı arttı

Eylül rakamlarının dikkat çekici taraflarından biri çalışma günü sayısındaki düşüşe rağmen ihracatın hızlanması oldu.

Geçen yıl eylülün ilk 20 gününde 16,5 çalışma günü bulunurken bu yıl aynı dönemde sayı 15,5 güne geriledi.

Çalışma günü etkisi çıkarıldığında günlük ortalama ihracat yüzde 89,8 artarak yaklaşık 4,61 milyar dolara ulaştı.

Bu tablo, ihracattaki yükselişin yalnız takvim etkisinden kaynaklanmadığını ve dış talebin güçlü kaldığını gösteriyor.

Ay sonunda yüzde 62 artış bekleniyor

Şimdi piyasanın gözü eylül ayının tamamına ilişkin dış ticaret rakamlarında.

Ekonomist beklentilerinin ortalamasına göre Güney Kore ihracatının eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62 artması bekleniyor.

Gerçekleşmesi halinde ülkenin ihracatı üst üste 16'ncı ayda da yıllık bazda büyümüş olacak.

Ancak yüzde 62'lik oran henüz gerçekleşmiş veri değil. Resmî eylül rakamları 1 Ekim'de açıklanacak.

38,15 milyar dolarlık rekor fazla kapıda

İhracattaki güçlü artışın Güney Kore'nin ticaret fazlasını da tarihi seviyeye taşıması bekleniyor.

Ekonomistlerin tahminine göre eylül ayındaki dış ticaret fazlası yaklaşık 38,15 milyar dolara ulaşabilir.

Bu tahmin gerçekleşirse Güney Kore aylık bazda rekor düzeyde dış ticaret fazlası vermiş olacak.

Aynı dönemde ithalatın ise yıllık yüzde 21,5 artması bekleniyor.

İhracat ile ithalat arasındaki farkın bu kadar hızlı açılmasında yarı iletken satışlarındaki olağanüstü yükseliş belirleyici rol oynuyor.

Yapay zekâ yatırımları Kore'ye sipariş taşıyor

Güney Kore, küresel yarı iletken tedarik zincirinin en önemli merkezlerinden biri.

Özellikle yapay zekâ sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek bant genişlikli bellek ürünlerinde Güney Koreli üreticilerin güçlü konumu, ülkedeki ihracat artışını hızlandırıyor.

Dünya genelinde veri merkezi yatırımlarının büyümesi ve teknoloji şirketlerinin daha fazla yapay zekâ işlem kapasitesi kurması, bellek ve diğer gelişmiş yarı iletkenlere yönelik talebi artırıyor.

Bu talep artık yalnız teknoloji şirketlerinin bilançolarında değil, Güney Kore'nin ulusal dış ticaret rakamlarında da açık biçimde görülüyor.

İlk büyük sınav 1 Ekim'de

Mevcut veriler güçlü olsa da eylül ayının tamamına ilişkin tablo henüz kesinleşmedi.

Güney Kore'nin resmî eylül dış ticaret rakamları 1 Ekim'de açıklanacak.

İlk 20 günlük performansın ayın kalan bölümünde korunması halinde hem ihracat hem de ticaret fazlasında yeni rekorlar görülebilir.

Ancak piyasa açısından asıl önemli gösterge yarı iletken ihracatındaki olağanüstü büyümenin devam edip etmeyeceği olacak.

Yapay zekâ yatırımlarının aynı hızla sürmesi halinde Güney Kore, küresel AI harcamalarının dış ticarette en doğrudan kazanan ülkelerinden biri olmaya devam edebilir.