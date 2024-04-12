Yapı malzemeleri üreticileri e-ihracat yoluyla küresel pazarlara açılıyor!

Türkiye'nin yapı malzemeleri sektörü, ekonomik büyüme, istihdam artışı ve teknolojik gelişmelerle adeta canlanıyor. Bu olumlu gelişmeler, Türk ihracatçılara önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin önde gelen markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunarak, farklı ülkelerin yapı malzemeleri sektöründeki ithalatçı listelerini kullanıcılarına sunuyor. TurkishExporter’ın sayısız hizmetiyle Türk işletmeler, uluslararası pazarlarda daha fazla görünürlük elde ediyor ve ihracatlarını artırma fırsatı buluyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde yapı sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Litvanya, sıhhi tesisat malzemeleri ithalatı için Türkiye’yi seçti

Genel yapı malzemeleri ihracatını yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Litvanya’dan gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda Litvanya’da su musluklarının üretimiyle ilgilenen ithalatçı firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den çeşitli musluklar satın alacağını belirtti. Litvanyalı firmanın ihracat fırsatıyla ilgilenen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.