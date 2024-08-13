Yaş meyve sebzede temmuz ayı ihracatı 206 milyon doları aştı

Yılın 7’nci ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 64,2 milyon dolar dış satıma imza attıklarını belirten Başkan Ferhat Gürüz, sektör ihracatına yüzde 31 oranında destek verdiklerini belirtti.

“Kalıntısız ürün konusunda bilinçlendirmeye devam”

Türkiye’de yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Avrupa Birliği’nde yasaklı olan ve söz konusu pazara girişi engelleyen zirai ilaç kalıntısı konusunda farkındalığı artırma faaliyetlerini hızlandırdığını kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, toplantılar düzenleyerek, afiş ve broşür dağıtarak konunun önemini anlatmaya ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Zirai ilaç kalıntılarından dolayı ihracat pazarlarından dönen ürünlerin ülke ekonomisi, üreticiler ve ihracatçılarda ciddi kayıplara yol açtığını vurgulayan Başkan Ferhat Gürüz, “Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve ihracatçı firmalarımızın yöneticileriyle düzenlediğimiz toplantıda narenciye sezonu öncesinde güncel sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdik. Bu toplantımızda zirai ilaç kalıntısı konusunun önemi de vurgulandı.

Avrupa Birliği ülkeleri, ithal edilen ürünlerde maksimum kalıntı limiti (MRL) uygulamalarını çok sıkı takip ediyor. Zirai ilaç kalıntı konusu ihracat pazarlarında çeşitli sorunlar yaşamamıza neden oluyor. Dolayısıyla zirai ilaçların doğru kullanımı, kalıntı limitleri ve gıda güvenliği konularında gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmaları, sorunun çözümünde kritik bir rol oynuyor.” dedi.

“Temmuzda en çok kiraz-vişne, şeftali ve kayısı ihraç ettik”

Türk yaş meyve sebze sektörünün temmuz ayında 164 bin 947 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini kaydeden BaşkanGürüz, bu dönemde en çok kiraz-vişne, şeftali ve kayısı ihraç ettiklerini söyledi. Başkan Gürüz, “Sektörümüzün temmuz ayı ihracat performansını ürün gruplarına göre incelediğimizde en çok ihraç ettiğimiz ürün 66 milyon dolar değer ile kiraz-vişne oldu.

Bunu 42,4 milyon dolar değer ile şeftali ve 18,3 milyon dolar değer ile kayısı izledi. Yılın 7’nci ayında ihracat hacminde en güçlü artışları incir, patates, elma ve hıyarda sağladık.” diye konuştu. Türkiye’nin temmuz ayı yaş meyve sebze ihracatını ülkelere göre yorumlayan Başkan Ferhat Gürüz, şunları söyledi: “Yılın 7’nci ayında ülkemiz yaş meyve sebze ihracatında en yüksek değerlere Almanya, Rusya Federasyonu ve Irak pazarlarında ulaştı.

Almanya’ya 63,1 milyon dolar, Rusya Federasyonu’na 62,3 milyon dolar ve Irak’a 21,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Temmuz ayında sektörümüz ihracat hacminde en güçlü artışları Yunanistan, Suriye ve Irak pazarlarında elde etti. Yunanistan’a yüzde 356 artışla 1,5 milyon dolar, Suriye’ye yüzde 343 artışla 1 milyon dolar ve Irak’a yüzde 268 artışla 21,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde ihracatımızın ivmelendiği diğer pazarlar Suudi Arabistan, KKTC ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.”