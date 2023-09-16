Yunan firma, elektrikli ızgara almak istiyor

Yunanistan, ithalatta dünya genelinde 97,97 milyar dolarlık ithalat hacmi ile 44. sırada yer alırken, ülke özellikle mineral yağ-yakıtlar, elektrikli makineler ve eczacılıkla ilgili ürünlerin ithalatını gerçekleştiriyor. Komşu Yunanistan’ın ithalatçı ülkeleri arasında Türkiye 3,04 milyar dolar ile 9.sırada.

Ticari ilişkilerimizin daha da gelişeceği öngörülen komşu Yunanistan’dan bir firma, Türkiye’nin önde gelen e-ihracat platformu TurkishExporter’a elektrikli ızgara ithal etmek için Türk firmalar ile görüşmek istediğini yazdı. ilanı Züccaciye sektöründe faaliyet gösteren ve Yunan pazarında distribütör olan bu firma, paslanmaz çelik, alüminyum veya emayeden yapılmış büyük ebatlı elektrikli ızgaralardan ithal etmek için Türk firmalardan fiyat istediklerini belirtti. İlan detaylarında ürünün daha detaylı özelliklerini anlatan bu ithalatçı distribütör firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.