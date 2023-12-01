Yunanistan, ağırlıklı battaniye tedarikçisi arıyor

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Yunanistan’dan gelen bir ithalat ilanını paylaştı. Sağlıklı uyku için çeşitli araştırmalar yapan ve ağırlıklı battaniye gibi ürünlerin tedarikçiliğini gerçekleştiren Yunanistan merkezli firma yayınladığı ilanla “Ağırlıklı battaniye imalatı yapan Türk tedarikçi arıyorum” ifadelerini kullandı.

İthalatçı Yunan firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Yunanistan pazarına kolay giriş bileti

Yunanistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Yunanistan’da yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.