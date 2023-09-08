Yunanistan firması, kar zincirleri almak istiyor

Yakın dönemde meteoroloji uzmanları, leyleklerin erken göç etmesi ve El Nino kışı gibi faktörlerin bir araya gelerek 20 yılın en sert kışlarının yaşanabileceği uyarısında bulunuyorlar. Bu beklenen sert kış koşulları, birçok insanın kar zincirleri gibi kış lastik ekipmanlarına olan ilgisini artırıyor.

Yaklaşan sert kış koşullarını göz önünde bulunduran Yunanistan'daki bir otomobil lastik firması, TurkishExporter’a bıraktığı bir alım ilanı ile kar zincirleri almak istediğini yazdı.

Türk firmaları, Yunanistan'daki bu talebe cevap vermek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap oluşturarak ilgili firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilirler.