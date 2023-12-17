Yunanistan, liyofilizatör cihazı satın alacak

Makine sanayi günümüzde Türkiye imalat sanayinin lokomotif sektörleri arasında başı çeken konumdadır. Makine imalatının gelişmesi ise diğer imalat sanayi yan dallarının gelişmesi ile iç içedir. Bu sektörler başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada büyük önem verilen ve ülkelerin gelişmelerinde öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. Bugün ise bu sektörden Türk ihracatçılara bir iş fırsatı doğdu.

Bu kapsamda Yunanistan’da dondurma makineleri, buz makineleri, kuruyemiş işleme makineleri ve et işleme makineleri gibi çok çeşitli makinelerin satışını yapan bir firma, kullanıcılarına verimli bir ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı.

Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den liyofilizatör satın alacağını belirtti. Yunanistan merkezli firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Yunanistan pazarına kolay ulaşımın yolu: Forie Databank

Yunanistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Yunanistan’da yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.