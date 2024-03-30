Yunanistan, Türkiye'den ‘kahve makineleri’ ithal ederek geleneksel lezzeti tadacak!

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerdeki karmaşık durum devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım, siyasi gerilimler ve tarihsel anlaşmazlıklarla sürekli olarak etkileniyor. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler, ekonomik ilişkilere yeni bir boyut katıyor.

Bugün ise Türk üreticiler ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, Yunanistan’dan gelen bir alım ilanını kullanıcılarına sundu. Bu kapsamda Yunanistan’da kahve makineleri, öğütücüler, tokmaklar ve aksesuarların satışını yapan ithalatçı firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den kahve makineleri satın alacağını belirtti.

İthalatçı Yunan firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Yunanistan pazarına kolay ulaşım

Yunanistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticiler ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde.

Sektör fark etmeksizin Yunanistan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.