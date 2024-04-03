Zeytinyağı üreticileri! Malezya, ürünlerinizi satın alacak

Malezya, Güneydoğu Asya'nın üçüncü büyük ekonomisi olarak öne çıkıyor ve dünyada iş yapma kolaylığı açısından 12. sırada yer alıyor. İslami bankacılık varlıklarıyla da önemli bir konuma sahip olan Malezya, Türkiye ile olan ikili ilişkileri ve iş birliğini artırarak Türk üreticilere yeni fırsatlar sunuyor.

Bu kapsamda Malezya’da faaliyet gösteren bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da ithalat ilanı yayınladı. Firma ilanında Türk üreticilerden zeytinyağı satın alacağını belirtti.

Malezya’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla gıda ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.