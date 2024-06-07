İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi bugün

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede ekonomi dünyasının üst düzey temsilcileri sürdürülebilirliğin finansmanı konusunu tüm yönleri ile ele alacak.

Zirve sponsorluğunu Naturel Holding’in, ana sponsorluğunu da Lydia Holding’in yaptığı zirvenin bir diğer önemli konusu ise yeşil dalga hareketinde sürdürülebilirlik yatırımlarının ve finansal araçların çevresel ve sosyal etkileri olacak.

Zirveyi Dünya Gazetesi'nin dijital platformu dunya.com ve DÜNYA’nın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.