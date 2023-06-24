11 yıl sonra Bingazi'de ilk Türk fuarı düzenlendi

Karanfil, Karanfil, "2022 yılında Libya'ya yaptığımız ihracat 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ocak-nisan dönemini kapsayan ilk 4 aylık dönemde ise deprem ve diğer sorunlara rağmen Libya'ya 758 milyon dolarlık ihracat yaptık" ifadelerini kullandı.

Fuar ile birlikte 15 milyar dolarlık ihracat hedefine bir adım daha yaklaştıklarını aktaran Karanfil, "Fakat Libya ile Türkiye'nin ticaretine sadece ticaret gözüyle bakmıyoruz. Libya jeostratejik konumu ile hem Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı hem de dünyanın Afrika'ya açılan kapısı konumunda bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.