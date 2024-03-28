2024 ekonomide kâr yılı değil, ar yılı olacak

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, “Orta Vadeli Program işliyor, dengelenme sürecine girdik. Yaşadığımız sıkıntıları aşacağız. Yol doğru, ekonomik program doğru” dedi.

KTO’nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy; tüm üyeleri, üretici ve tüccarları en az yılsonuna kadar fiyatları artırmamaya, imkânı olanları ise indirimlerle enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet etti. Gülsoy, “2024 yılı kâr yılı değil, ar yılıdır” dedi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ömer Gülsoy, “Türkiye ekonomisinin en büyük ve öncelikli sorunu enflasyondur.

Ekonomiye dair yaşadığımız pek çok sorunun temelinde yüksek enflasyonun olduğunu hepimiz biliyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor. Devlet, millet el ele vererek enflasyonla mücadele etmeliyiz” dedi.

“Fiyat istikrarı çok önemli”

İş dünyası açısından fiyat istikrarının önemine vurgu yapan Gülsoy, “Fiyat istikrarı için her türlü fedakârlıklara katkı vermeliyiz. Enflasyonla mücadelede; fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasındaki dengenin oluşturulması gerekiyor.

Bizler inanıyoruz ki bu süreç uzun olabilir ama sorunlarımız çözümsüz değil. Elbette fiyat ve finansal istikrar sağlanması için geçicide olsa bazı zorluklar yaşanacaktır. Bu zorlu sürecin ardından kavuşacağımız istikrar yeniden toparlanmanın önünü açacak en güçlü kazanımızın olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Finansmana erişim, piyasalardaki fiyat istikrarsızlığı gibi ekonomik sorunların devam ettiğini belirten Gülsoy, “Bizler önümüzün açık olduğuna inanıyoruz. Risk iştahı hala güçlü duruyor. Ama bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak hiç kolay değil. Finansa erişim konusunda bir rahatlama var ama finansmanın, yüksek mali yükünü taşıma noktasında beklenen seviyede değil, Finans sektörü ile reel sektör birbirinden ayrılmaz parça…Bu sebeple finans sektörünün atacağı adımları uzun vadede düşünerek atması gerekiyor.

Piyasaların hareketlenmesi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artması için sürekli dile getirdiğimiz üzere uzun vadeli finans kaynaklarına erişmemiz gerekiyor. Girişimcinin, yatırımcının yani özel sektörün önü açılacak ki yatırım yapsın, üretsin, ticaretine devam etsin. İstihdam oluştursun. Bu yöndeki olumlu adımları yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yol doğru, ekonomik program doğru”

Moral bozucu haberlere olumsuz söylemlere kulak asılmaması gerektiğini belirten Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Orta Vadeli Program (OVP) İşliyor, Dengelenme sürecine girdik. Yaşadığımız sıkıntıları aşacağız. Yol doğru, ekonomik program doğru. Seçimler bittikten sonra pozitif anlamda değişikleri hep beraber göreceğiz. İnşallah yılsonunda da enflasyonun düştüğünü de görmeye başlayacağız.”