"2025'in ikinci yarısında normalleşme başlar"

Birol BOZKURT

Son dönemde artan ma­liyetler ve enerji fiyat­ları, Türk sanayicileri zorluyor. Üreticiler, özellik­le yurtdışı pazarlara yönelik faaliyetlerde rekabetçilik so­runlarıyla karşı karşıya ka­lırken, 2025’in özellikle ikin­ci yarısı için daha iyimser bir tablo çiziyor.

2 yılda bir Al­manya’nın Dusseldorf şeh­rinde düzenlenen Alumini­um Dusseldorf Fuarı’nda bir araya geldiğimiz Kibar Hol­ding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye ekonomi­si ve sanayi sektörüne ilişkin açıklamalar yaptı.

Önümüz­deki yılın ortalarından itiba­ren Türkiye ekonomisi açısın­dan durumun iyileşmesini ve normalleşmenin başlamasını beklediklerini dile getiren Ki­bar, “Faizler, paranın buluna­bilirliği ve ekonomik göster­geler açısından büyük önem taşıyor. Son dönemlerde enf­lasyona endeksli ücret artış­ları ve Türk Lirası’nın mev­cut değeri, uzun süredir cid­di dalgalanmalar göstermiyor. Bu da rekabetçilik açısından maliyetler üzerinde bazı zor­luklar yaratıyor.

Yılın başın­dan bu yana, ücret artışlarının maliyetlere etkisi hissedil­meye devam ediyor. Özellik­le enerji maliyetleri üzerin­de büyük bir yük söz konusu. Halkın kullandığı enerji fi­yatlarında destekleyici meka­nizmalar bulunuyor ancak sa­nayide aynı ölçüde bir destek söz konusu değil. Sanayinin enerji maliyetleri, kullanılan hammaddeye ve menşeine göre değişiklik gösteriyor” di­ye konuştu.

“Avrupa pazarında talep artışı bekleniyor”

Kibar, 2025’in ortalarından itibaren ekonomik görünüm­de iyileşme beklediklerini be­lirterek, bu süreçte ihracatın toparlanacağına dair olum­lu sinyaller aldıklarını söyle­di.

Avrupa’daki durağan büyü­menin Türkiye ile kıyaslandı­ğında daha az dalgalandığını belirten Kibar, Avrupalı üreti­cilerin fiyat rekabetine odak­landığını, bu nedenle Türk fir­malarının maliyetlerini kont­rol altında tutması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi; “Özellikle AB ve Amerika pa­zarına ihracat yapan firmalar için, oradaki talep dalgalan­maları Türkiye’ye kıyasla da­ha az keskin oluyor. Avrupa’da büyüme daha durağan bir se­yir izlerken, talepteki düşüşler fiyat rekabetine de yansıyor. Avrupalı üreticiler, siparişler­de daralma olduğunda zaman zaman indirim yaparak reka­bet avantajı sağlıyorlar.

Türki­ye’deki işgücü maliyetleri ise Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden biraz daha yüksek. Ayrıca, bazı sektörlerde yurt dışından gelen kayıt dışı iş gü­cünün asgari ücretle çalıştırıl­ması, yerli firmaların rekabet gücünü daha da zorluyor. Ge­lecek yıl, Avrupa pazarındaki iyileşmeyle birlikte sipariş­lerde artış bekliyoruz. Ayrıca, yatırımlarımızı batıya kaydır­ma stratejisi de riski dağıtma ve pazara yakın olma amacı­nı taşıyor. İngiltere’de yeni bir fabrika kuruyoruz ve önümüz­deki yılın ikinci yarısında üre­time başlayacağız. Ayrıca, Av­rupa’da birkaç tesis üzerinde görüşmeler yapıyoruz.”

Yatırımlarda Avrupa’ya yönelme stratejisi

Kibar, bölgesel üretim nok­talarının önemine değinerek, “Bu yatırımlarla farklı sektör­lere hitap edebileceğiz. Panel ürünleri taşımak lojistik açı­dan maliyetli olduğundan, böl­gesel üretim noktaları kuruyo­ruz. Türkiye’den çıkıp Avrupa pazarına mal taşımak yerine, oraya yakın tesislerde üretim yapmayı tercih ediyoruz. Bu sayede hem maliyetleri düşü­rüyor hem de pazara daha hızlı yanıt verebiliyoruz” dedi.

Türkiye’nin alüminyum ka­pasitesi 1,8 milyon tonken, Assan Alüminyum’un yas­sı üründe 360 bin ton, folyoda 130 bin ton üretim kapasite­si var. Kibar, “Ülkedeki yassı ürünlerin toplam %55’ini tek başımıza üretiyoruz. Folyoda Avrupa’da en büyük iki üreti­ciden biriyiz. Son 3 yılda Di­lovası tesislerinde 120 milyon dolarlık ek yatırım yaptık" di­ye konuştu.

‘Assan Panel'in halka arzı 2025'te olabilir'

Toplulukta halka açık şirketlerinin olmadığına dikkat çeken Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “2025’in ilk çeyreğinde bizim panel şirketimizin (Assan Panel) halka arzı gündeme gelebilir. Asssan Panel’de Türkiye’de üç, Ürdün’de bir olmak üzere toplam dört tesisimiz var. İngiltere’de şu anda tamamen sıfırdan yeni bir fabrika yapıyoruz. Kuzey Avrupa ülkeleri için, taşıması maliyetli bir ürün. 20 tonluk kamyonun içine 4,5 ton ürün konulabiliyor. Dolayısıyla Avrupa’ya göndermek dezavantajlı. Onun için tüketime yakın, bölgesel üretim noktaları yapmamız gerekiyor. İngiltere’deki üretimimiz önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak” diye konuştu.

ALUMINIUM 2024'e 400’e yakın firma katıldı

Assan Alüminyum, ALUMINIUM 2024’te yerini aldı. Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen fuara katılan 400 firmanın 135’ini Türk firmalar oluşturdu. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, yıl fuarda en dikkat çeken ürünleri arasında, kendi teknolojik bilgi birikimleriyle geliştirdikleri 3423 ve 6005A ürünlerinin yer aldığını söyledi. Güngör, “Her iki ürün de yüksek oranda birincil alüminyum harici geri dönüştürülmüş malzeme ile üretiliyor. 3423 ve 6005A eş değer ürünlere göre yüzde 85’e kadar daha az karbon ayak izine sahip. İki ürün de başta inşaat sektörü olmak üzere, otomotiv ve ambalaj sektöründe kullanılabiliyor” diye konuştu.