"2025'in ikinci yarısında normalleşme başlar"
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, artan maliyetler ve enerji fiyatlarına rağmen 2025’in ikinci yarısından itibaren Türkiye ekonomisinde iyileşme öngördüklerini belirtti. İngiltere’de yeni fabrika yatırımı ve Avrupa’da büyüme planlarına da dikkat çeken Kibar, küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Birol BOZKURT
Son dönemde artan maliyetler ve enerji fiyatları, Türk sanayicileri zorluyor. Üreticiler, özellikle yurtdışı pazarlara yönelik faaliyetlerde rekabetçilik sorunlarıyla karşı karşıya kalırken, 2025’in özellikle ikinci yarısı için daha iyimser bir tablo çiziyor.
2 yılda bir Almanya’nın Dusseldorf şehrinde düzenlenen Aluminium Dusseldorf Fuarı’nda bir araya geldiğimiz Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye ekonomisi ve sanayi sektörüne ilişkin açıklamalar yaptı.
Önümüzdeki yılın ortalarından itibaren Türkiye ekonomisi açısından durumun iyileşmesini ve normalleşmenin başlamasını beklediklerini dile getiren Kibar, “Faizler, paranın bulunabilirliği ve ekonomik göstergeler açısından büyük önem taşıyor. Son dönemlerde enflasyona endeksli ücret artışları ve Türk Lirası’nın mevcut değeri, uzun süredir ciddi dalgalanmalar göstermiyor. Bu da rekabetçilik açısından maliyetler üzerinde bazı zorluklar yaratıyor.
Yılın başından bu yana, ücret artışlarının maliyetlere etkisi hissedilmeye devam ediyor. Özellikle enerji maliyetleri üzerinde büyük bir yük söz konusu. Halkın kullandığı enerji fiyatlarında destekleyici mekanizmalar bulunuyor ancak sanayide aynı ölçüde bir destek söz konusu değil. Sanayinin enerji maliyetleri, kullanılan hammaddeye ve menşeine göre değişiklik gösteriyor” diye konuştu.
“Avrupa pazarında talep artışı bekleniyor”
Kibar, 2025’in ortalarından itibaren ekonomik görünümde iyileşme beklediklerini belirterek, bu süreçte ihracatın toparlanacağına dair olumlu sinyaller aldıklarını söyledi.
Avrupa’daki durağan büyümenin Türkiye ile kıyaslandığında daha az dalgalandığını belirten Kibar, Avrupalı üreticilerin fiyat rekabetine odaklandığını, bu nedenle Türk firmalarının maliyetlerini kontrol altında tutması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi; “Özellikle AB ve Amerika pazarına ihracat yapan firmalar için, oradaki talep dalgalanmaları Türkiye’ye kıyasla daha az keskin oluyor. Avrupa’da büyüme daha durağan bir seyir izlerken, talepteki düşüşler fiyat rekabetine de yansıyor. Avrupalı üreticiler, siparişlerde daralma olduğunda zaman zaman indirim yaparak rekabet avantajı sağlıyorlar.
Türkiye’deki işgücü maliyetleri ise Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden biraz daha yüksek. Ayrıca, bazı sektörlerde yurt dışından gelen kayıt dışı iş gücünün asgari ücretle çalıştırılması, yerli firmaların rekabet gücünü daha da zorluyor. Gelecek yıl, Avrupa pazarındaki iyileşmeyle birlikte siparişlerde artış bekliyoruz. Ayrıca, yatırımlarımızı batıya kaydırma stratejisi de riski dağıtma ve pazara yakın olma amacını taşıyor. İngiltere’de yeni bir fabrika kuruyoruz ve önümüzdeki yılın ikinci yarısında üretime başlayacağız. Ayrıca, Avrupa’da birkaç tesis üzerinde görüşmeler yapıyoruz.”
Yatırımlarda Avrupa’ya yönelme stratejisi
Kibar, bölgesel üretim noktalarının önemine değinerek, “Bu yatırımlarla farklı sektörlere hitap edebileceğiz. Panel ürünleri taşımak lojistik açıdan maliyetli olduğundan, bölgesel üretim noktaları kuruyoruz. Türkiye’den çıkıp Avrupa pazarına mal taşımak yerine, oraya yakın tesislerde üretim yapmayı tercih ediyoruz. Bu sayede hem maliyetleri düşürüyor hem de pazara daha hızlı yanıt verebiliyoruz” dedi.
Türkiye’nin alüminyum kapasitesi 1,8 milyon tonken, Assan Alüminyum’un yassı üründe 360 bin ton, folyoda 130 bin ton üretim kapasitesi var. Kibar, “Ülkedeki yassı ürünlerin toplam %55’ini tek başımıza üretiyoruz. Folyoda Avrupa’da en büyük iki üreticiden biriyiz. Son 3 yılda Dilovası tesislerinde 120 milyon dolarlık ek yatırım yaptık" diye konuştu.
‘Assan Panel'in halka arzı 2025'te olabilir'
Toplulukta halka açık şirketlerinin olmadığına dikkat çeken Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “2025’in ilk çeyreğinde bizim panel şirketimizin (Assan Panel) halka arzı gündeme gelebilir. Asssan Panel’de Türkiye’de üç, Ürdün’de bir olmak üzere toplam dört tesisimiz var. İngiltere’de şu anda tamamen sıfırdan yeni bir fabrika yapıyoruz. Kuzey Avrupa ülkeleri için, taşıması maliyetli bir ürün. 20 tonluk kamyonun içine 4,5 ton ürün konulabiliyor. Dolayısıyla Avrupa’ya göndermek dezavantajlı. Onun için tüketime yakın, bölgesel üretim noktaları yapmamız gerekiyor. İngiltere’deki üretimimiz önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak” diye konuştu.
ALUMINIUM 2024'e 400’e yakın firma katıldı
Assan Alüminyum, ALUMINIUM 2024’te yerini aldı. Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen fuara katılan 400 firmanın 135’ini Türk firmalar oluşturdu. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, yıl fuarda en dikkat çeken ürünleri arasında, kendi teknolojik bilgi birikimleriyle geliştirdikleri 3423 ve 6005A ürünlerinin yer aldığını söyledi. Güngör, “Her iki ürün de yüksek oranda birincil alüminyum harici geri dönüştürülmüş malzeme ile üretiliyor. 3423 ve 6005A eş değer ürünlere göre yüzde 85’e kadar daha az karbon ayak izine sahip. İki ürün de başta inşaat sektörü olmak üzere, otomotiv ve ambalaj sektöründe kullanılabiliyor” diye konuştu.