25 kişilik ekiple el yapımı sabun üretiyor

Başak Nur GÖKÇAM

23 yıldır Değişim Grubu olarak dağıtım görevi üstlenen Değişim Grup, bünyesindeki 17 markanın satış ve dağıtımını gerçekleştirirken, dağıtımdaki tecrübesini üretime yöneltmeye karar verdi.

Yüzde 100 doğal, tamamen el yapımı sabun üretimine geçen ve ürün kalitesinin, pazar payından daha önemli olduğuna dikkat çeken Değişim Grubu CEO’su ve Maripossa Blanca kurucusu Ali Bayram, “Değişim Grup olarak, üretimde markalaşma yolculuğu, ekip arkadaşlarımızla yapılan bir fikir alışverişi sürecinde doğallık ve güzellik kavramlarını vurgulayan bir ürüne odaklanma kararı alınmasıyla başladı. İnsan hayatına değer katma fikrinden yola çıkarak, endişe duymadan kullanılabilecek bir ürün üzerine odaklandık.

En temel kişisel bakım ürünlerinden biri olan katı sabunla ilgili bir araştırma sürecine girdik ve tamamen doğal, el yapımı bir ürün olmasına karar verdik. Tamamen doğal el yapımı bir sabun üretmek, markamızın önceliği olan doğallık ve güzellik kavramlarını vurgulamak istedik” dedi.

Soğuk proses yöntemiyle üretim

Türkiye’de 23 sabun fabrikası ve 113 marka bulunduğu bilgisini veren Ali Bayram, “Maripossa Blanca sabunlarının farkı, doğal içerikleri ve hazırlanış yöntemi. Ürünlerimizin doğallığı, üretim aşamasından itibaren başlamaktadır. Tamamen bitkisel yağlar kullanılarak yapılan sabunlarımızda, vitamin ve mineral değerlerinin korunabilmesi için özen gösterilmektedir.

Sabunlar, atık yağlar ve bitkisel yağlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Atık yağ- lardan yapılan sabunlar, 100 derecede kaynatılarak üretilir ve bu işlem sonucunda tüm vitamin ve mineral değerleri kaybolmaktadır. Bu tip üretilen sabunlar, cilde fayda sağlamaz ve gereksiz miktarda kö- pürerek herhangi bir etki yaratmaz.

Bu ürünlerin içerik kalitesinin düşük olması, uygun fiyatlarla satışa sunulmasına sebep olmaktadır. Maripossa Blanca yeni nesil doğal güzellik sabunları ise tamamen bitkisel yağlarla ve soğuk proses yöntemiyle üretilmektedir” diye konuştu.

Maripossa Blanca markası ile geleneksel sabun üretimi ve piyasada yer alan ürünler arasında fark yaratmayı hedeflediklerinin altını çizen Bayram, “Soğuk proses yöntemi, vitamin ve mineral değerlerinin korunmasını sağlamakta ve insan sağlığına en uygun sonucu elde etmektedir.

ArGe ekibimizin uzun süren denemeleri sonucunda bu yönteme ulaşılmıştır. Maripossa Blanca, geleneksel üretimden farklı olarak doğal içerikleri, değerli yağlar ve soğuk proses yöntemiyle ürettiği sabunlarıyla kullanıcılarına güvenli ve etkili bir deneyim sunmaktadır” ifadelerinde bulundu.

“Yeni neslin sabunu olacak”

Maripossa Blanca’nın tamamen doğal içeriklerle kullanıcılarımıza 14 farklı ürün seçeneği sunduklarını belirten Bayram, “Ürün çeşitlerimiz arasında 12 çeşit sabun, 1 katı şampuan ve bir de Hindistan cevizi yağı bulunmaktadır.

Sabunlarımız arasında Eşek sütlü sabun, Keçi sütlü sabun, Ardıç katranlı sabun, Bıtım sabunu, Makyaj temizleme sabunu, Siyah nokta karşıtı sabun, Akne ve sivilceler karşıtı sabun, Zeytinyağlı sabun, Kabak lifli keçi sütlü bal özlü sabun, Kabak lifli aloe vera özlü sabun ve Kabak lifli eşek sütlü bal özlü sabun gibi çeşitler mevcuttur” dedi.

Sabunların üretim sonrası direkt ambalajlanmadığını belirten Ali Bayram, “Ürünlerimiz, uzun bir süre bekletilerek tam olarak kuruması sağ- lanır. Kış aylarında 60 gün, yaz aylarında ise 45 gün boyunca bu süreç devam eder. Bu süre zarfında, sabunlarımızın her bir bileşeni bir araya gelir ve kendini tamamlar. Sonuç olarak, cildinize faydalı olacağına inandığımız ürünleri elde ederiz. Bu süreçte, 25 kişilik bir ekip olarak çalışırız.

Her bir personelimiz, sabunlarımızın kalitesini ve doğal yapısını korumak için titizlikle çalışır. El emeğiyle ürettiğimiz her bir ürünü, değerli tüketicilerimize en kaliteli haliyle sunmak için çabalarız. Sonrasında ise geri dönüşüme uygun özel ambalajlarla raflara sunarız” diye ekledi.

Duş jelleri, katı sabunun pazar payını düşürdü

Duş jellerinin popüler hale gelmesiyle birlikte, katı sabun pazarında bir düşüşyaşandığını belirten Bayram, “Katı sabun, toplam pazar payının yüzde 1’in altına düşerek yüzde 0.8 seviyelerine geriledi. Ancak, kullanıcılar duş jellerinde aradıkları performansı ve doğallığı bulamadıklarını fark edince, tekrar katı sabunlara yönelim göstermeye başladılar.

Bu durum, katı sabun pazarında yüzde 0.2’lik bir artışla yüzde 1 seviyelerine ulaşılmasını sağladı. Tahminlere göre, 2024 yılının ortalarına kadar yüzde 1.2 seviyelerine ulaşılması bekleniyor” ifadelerinde bulundu.

“Hiçbir zaman market ürünü olmayacağız”

Maripossa Blanca sabunlarının hiçbir zaman market ürünü olmayacağına vurgu yapan Bayram, “Çünkü gerçekten kaliteli ve doğal ürünleri arayan müşşterilere ulaşmayı hedefliyoruz. Şu an için online pazarda satışlarımız başlamış durumda. Yeni ürünlerimiz de tabii ki gelecek, ancak doğallıktan taviz vermemiz gereken ürünleri hiçbir koşulda üretmeyeceğiz.

Maripossa Blanca olarak önceliğimiz müşteri memnuniyetidir. Müşterilerimize doğal, güvenilir ve değerli ürünler sunarak onların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Kendimizi sadece ticari bir marka olarak değil, doğallık ve kalite konusunda bir referans noktası olarak görmek istiyoruz. Çünkü bizim için en değerli şey, müşterilerimizin güvenini kazanmak ve onları memnun etmektir” dedi.