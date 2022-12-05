3 milyon TL fona ulaşma hedefiyle yeni ortaklarını arıyor

Halihazırda 44 milyar dolarlık hacim yaratan global İçerik Yönetimi Ekosistemi (Content Management System-CMS), ihtiyaçlara cevap verebilmek adına yıllık ortalama %22'lik bir oranla büyüyor. Henüz büyüme doyumuna ulaşmayan Başsız İçerik Yönetim Sistemi (Headless CMS) pazarı ise fark yaratan yeni ürünlerle gelişimini sürdürürken, ekosistemde kullanılan teknolojileri destekleyen Google, Meta, Amazon, Netlify, Vercel gibi şirketlerin varlığı da pazar hacmini destekliyor.

Potansiyeli son derece güçlü olan bu alanda global çaptaki kullanıcı ihtiyaçlarına çözüm sunma hedefiyle 2018’de ilk adımları atılan Contentrain, hareket kabiliyetini artırmak, ürünü daha iyi hale getirebilmek ve Türkiye’de muadili bulunmayan ürünü sektöre entegre etmek üzere yatırımcılarını arıyor. Türkiye’yi paya dayalı kitle fonlama sistemiyle tanıştıran ve bugüne dek platformda yatırım turuna çıkan girişimlerin toplamda 162 milyon TL’nin üzerinde fon toplamasına aracılık eden fonbulucu’da başlayan turda, Contentrain’in hedefi, şirket paylarının %12’sinin yatırımcılara arzıyla 3 milyon TL finansman elde etmek. Yatırım turunun başlama tarihi olan 5 Aralık Pazartesi günü saat 10.00 itibari ile 20 iş günü içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %20 fazladan pay vereceğini duyuran girişim şirketi, geliştirdiği GIT tabanlı sistem ile web içeriklerinin arayüzden bağımsız olarak pazarlama ekipleri, sosyal medya ekipleri, içerik yazarları gibi tüm paydaşlar için tek merkezden yönetilmesini sağlıyor.

2020 yılı sonlarında olgunlaşmış bir fikre dönüşen, 2021 yılının ikinci yarısında kullanıma ve testlere hazır Kapalı Beta sürümüyle yayına alınan, Açık Beta için beş aylık iyileştirme/geliştirme çalışmalarından sonra satılabilir bir ticari ürün olarak Mayıs 2022’de ABD merkezli Product Hunt’ta lansmanı yapılan Contentrain; yayınlanmasının ardından geçen altı aylık kısa periyotta %80’i yurt dışı %20’si yurt içinden 1000’e yakın kayıtlı kullanıcıya ulaşmış durumda.

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor, veri güvenliğini optimize ediyor

Hedef kitlesi dünya üzerindeki en organize toplulukların başında gelen yazılım geliştiriciler ve yazılım projesi sahipleri olan ürün hakkında bilgi veren Contentrain Kurucu Ortağı Ahmet Bayhan Bayramoğlu, “Ürünümüz rakiplerinin barındırdığı kompleks yapıdan uzak, kolay bir arayüzle projelere dakikalar içerisinde entegre olup ihtiyaç duyulan bütün özelliklere sahip pratik bir çözüm olarak geliştirildi. Üzerinde çalıştığı GIT mimarisi sayesinde depolama ve bant genişliği gibi masrafları ortadan kaldırdığı için proje maliyetlerini de yönetilebilir bir seviyede tutuyor. Ayrıca rakiplerinde olmayan kaydedilebilir ve paylaşılabilir veri modelleri özelliğiyle, proje yöneticilerini iş tekrarından kurtararak hız kazandırıyor. Yine rakiplerinden farklı olarak sunduğu yetkilendirme sisteminin esnekliği sayesinde, her ekip üyesi için farklı yetkiler atayarak gizlilik ve güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor” dedi.

“Yurt içi pazarını hızla domine edebileceğimize inanıyoruz”

Contentrain’in kendi kategorisinde öne çıkarak lider duruma gelebilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerle ilerlediklerini söyleyen Kurucu Ortak Sercan Oray ise, “Bu alanda yürüttüğümüz araştırmalar sonucunda Contentrain’in içerik pazarlaması ile verimli sonuçlar elde ettiğini deneyimledik. Fonlama sonrasında global pazarda rekabetçi ve zengin içerikler üreterek ürünün bilinirliğini arttıracak pazarlama faaliyetlerini daha güçlü şekilde gerçekleştireceğiz. Yurt içi pazarında benzer bir ürünün olmaması, kullanılan ürünlerin yurt dışı menşeili olması Contentrain için önemli bir fırsat. Bu bağlamda, yurt içi pazarını domine edebileceğimize inanıyoruz. Ayrıca Ar-Ge faaliyetlerine sürekli devam ederek ürünü yaşam döngüsü boyunca güncel teknolojilere ölçekleyeceğiz. Bu planlamaların Contentrain’i daha yüksek bir değerlemeyle ikinci aşama yatırım turuna taşıyacağını düşünüyoruz. Bu süreçleri takiben yurt dışında gerekli bilinirliğe ve kullanım oranlarına ulaşmış, değerlemesini ve karlılığını artırmış Contentrain’in exit stratejisini güçlendirerek yürütmek en önemli hedeflerimizden biri” ifadelerini kullandı.