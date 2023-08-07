5 bini aşkın yöneticiye ulaştı

‘En Etkin 50 Fonksiyon Lideri’ araştırmaları, ‘En Etkin 50 CFO’, ‘En Etkin 50 CHRO’, ‘En Etkin 50 CMO’ ve ‘En Etkin 50 Teknoloji Lideri’ ödülleri ile farklı iş birimlerinde C-Level yöneticiler ve başarıları yakından takip ediliyor.

Data Expert Genel Müdürü Hasan Altunkaya, C-Summit Series araştırmaları kapsamında bugüne kadar 5 binden fazla yöneticinin araştırmalara dahil edildiğine dikkat çekti.

CFO'ların yüzde 68'i yüksek lisans mezunu

Bugüne kadar 600 fonksiyon liderinin, ‘En Etkin 50 CFO’, ‘En Etkin 50 CMO’, ‘Etkin 50 CHRO’ ve ‘En Etkin 50 Teknoloji Lideri’ listelerinde kendine yer bulduğuna dikkat çeken Hasan Altunkaya, araştırmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye’nin En Etkin 50 CFO listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 68’i yüksek lisans mezunu ve yüzde 64’ü ortalama 10 yıl ve üstü üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip. Bununla birlikte kadın yöneticilerin oranının en çok olduğu alan ise insan kaynakları. En Etkin 50 CHRO listelerinde Türkiye’nin en başarılı insan kaynakları yöneticilerinin yüzde 58’ini kadınlar oluşturdu.”