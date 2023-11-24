“500 milyar dolar ihracat için kg değeri 2 katına çıkmalı”

Mehtap HALICI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week 2023, dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Bu yıl 10. yaşını kutlayan Türkiye Innovation Week, bugün ve yarın da devam edecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe açılışta yaptığı konuşmada ‘’Türkiye Yüzyılı’’ vizyonuyla Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyükleri arasında yer alan inovasyon etkinliğini düzenlediklerini bildirdi. 1923’te yaklaşık 51 milyon dolar olan ihracatın bugün 255 milyar dolara, hizmet ihracatının ise 100 milyar dolar seviyelerine ulaştığını ifade eden Gültepe, “Ama önümüzde hâlâ uzun bir yol, başaracağımız çok iş var.

Ülkemizin potansiyelini biliyor, insan kaynağımıza güveniyoruz. Bu özgüvenle ikinci yüzyıla Türkiye’yi ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladık. Bugün ortalama 1,5 dolara yaptığımız 1 kilogram ihracatı şayet 3 dolara yapabilseydik, ihracatımız 255 milyar dolar yerine 500 milyar dolar olacaktı. Dolayısıyla birim ihracat değerine odaklanmalıyız. Birim değeri artırmanın yolu; Yüksek teknolojiden, Ar-Ge’den, tasarımdan, markalaşmaktan ve inovasyondan geçiyor’’ dedi.

“Gençler ve akademisyenler inovasyonla çok ilgili”

TİM olarak inovasyonu özellikle gençler için bir yaşam biçimi haline getirmek istediklerini belirten Başkan Gültepe, ‘’İnovasyon bir kültür. Bu konuda önemli bir misyon üstlendik. Bugüne kadar 500 bini aşan katılımcımızla; 10 milyon izleyicimizle, Türkiye’nin ve dünyanın yenilik öncülerini bir araya getirdik. Özellikle üniversiteli gençlerin ve akademisyenlerin organizasyona büyük ilgisi var.

Katılımcıların yüzde 45’ini üniversiteliler ve akademisyenler oluşturuyor. Gençlerimizin yoğun ilgisinden iki sonuç çıkarıyorum. Birincisi; demek ki inovasyon haftasıyla doğru bir iş yapıyoruz. İkincisi ise; ülkemizin geleceği emin ellerde. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliyorum. Salondaki bu enerjiyi gördükten sonra geleceğe çok daha güvenle bakıyorum” diye konuştu.

‘İnovasyon ve İhracat Raporu yayınladık’

Türkiye İnovasyon Haftası’nın 10. yılına özel inovasyon faaliyetlerinin ticarileşme performansı analiz eden İnovasyon ve İhracat Raporu yayınladıklarını belirten Başkan Mustafa Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, ArGe faaliyetlerini teknolojiye dönüştürmede başarılı bir performans sergiliyor.

Ancak bu çıktıların ticarileştirilmesinde aynı seviyede başarı yakalanamıyor. Raporumuzda, İlk 1000 ihracatçı firmamızın verilerini inceledik. Verileri detaylandırma ihtiyacı doğunca, Ar-Ge ve Tasarım merkezi olan firmalarla bir saha çalışması yürüttük.

Sonuçları; Teşvik-Destekler, Maliyet Baskısı-Finansman, İnsan Kaynağı, Tanıtım-Pazarlama ve Strateji-Planlama olmak üzere beş ana başlıkta analiz ettik. Ortaya çıkan tabloda firmalarımızın ihtiyaçlarının ölçeğe, teknoloji grubuna veya tecrübeye göre farklılaştığını gördük.

Türkiye’nin Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesinde arzu edilen seviyelere ulaşması için artık Ar-Ge, tasarım ve inovasyon faaliyetlerinin ticarileşmesine özel, detaylı, kapsamlı, ihtiyaca uygun, gerçekçi bir politika ve hedef setinin inşa edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özetle, Ar-Ge ekosistemi Türkiye’de kuruldu, artık bu ekosistemi geliştirmeye odaklanacağımız bir anlayışı benimsememiz gerekiyor.”

137 konuşmacı, 11 dijital sergi

Üç günde 137 konuşmacıyı ağırlayacak etkinlik ilk gününde ‘Yeşil İnovasyon: Çevresel Stratejiler ve Sürdürülebilir Sanayi Politikaları’, ‘Hareket Halinde Teknoloji: Ulaşımda Yeni Perspektifler’, ‘Akıllı Toprak, Akıllı Sofra: Dijital Çağda Gıda Yolculuğu’, ‘Enerjiyi Yeniden Düşünmek: Temiz Geleceğe Doğru Yeşil Adımlar’, ‘Ekonomide Küresel Fırsatlar: E-İhracat’ panellerine ev sahipliği yaptı.

Yeni medya, dijital sanatlar, bio-sanat ve yapay zeka gibi çağdaş konu başlıklarını bir araya getiren ve dijital sanatın tanıtımında aktif rol oynayan 11 adet sergi ve enstalasyon da etkinlik kapsamında sanatseverlerle buluştu. Mustafa Kemal Atatürk’e ait hatıraların yapay zekâ uzmanları ve dijital sanatçılar tarafından veri heykeline dönüştürüldüğü “Bir Hayalin İnşası”, Eskizden Piksele Dijital Sanat, ‘’The Lab Bio Art’’, ‘Türkiye’de İhracatın Yolculuğu’’ sergileri de üç gün boyunca görülebilecek.

Sudaki yaşam için ortak mesaj

Sudaki yaşam için mücadele eden iki isim; ‘Denizlerin Efendisi’ olarak tanıdığımız dünyaca ünlü Fransız kaşif Kaptan Cousteau’nun sürdürülebilirlik aktivisti torunu Alexandra Cousteau ve UNDP Türkiye’nin ‘Sudaki Yaşam Savunucusu’ Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen ise açılışta ‘sürdürülebilirlik’ mesajı verdi.