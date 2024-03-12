AB pazarında daha etkin olmayı hedefliyoruz

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, AHBİB olarak Avrupa Birliği (AB) pazarında da daha etkin olma hedefiyle ilerlediklerini belirtti.

Veysel Memiş, nisan ayında Belçika, Hollanda ve İtalya’ya eş zamanlı sektörel ticaret heyeti düzenleyeceklerini söyledi. Veysel Memiş, 22-27 Nisan 2024 tarihleri arasındaki AHBİB Belçika-Hollanda-İtalya Sektörel Ticaret Heyeti’nde yer alacak firmaların hedef ülkelerde tespit edilen alıcılarla iletişime geçerek yeni ticaret bağlantıları kurmak üzere görüşmeler yapacağını dile getirdi.

AHBİB’in şubat ayı ihracatını değerlendiren Veysel Memiş, bu ay geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış sağlayarak 184,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Şubat ayında en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin Irak, Suriye ve ABD olduğunu belirten Veysel Memiş, ABD, Nijerya, Tayvan, Endonezya, Litvanya ve Pakistan pazarlarında ihracat hacminde 4 haneli rakamlara ulaştıklarını belirtti.

“Dubai Gulfood Fuarı’na çifte organizasyonla damga vurduk”

AHBİB üyesi ihracatçıların küresel pazarlarda ihracat performansını artırmak, rekabetçiliğini güçlendirmek için önemli hamleler yapmaya devam ettiklerini dile getiren Veysel Memiş, bu kapsamda şubat ayında dünyanın en büyük gıda fuarlarından olan Dubai Gulfood’da çifte organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Veysel Memiş, “Birleşik Arap Emirlikleri’nin 7 emirliğinden en büyüğü olan, bölgenin en önemli ticaret ve finans merkezi konumunda bulunan Dubai üzerinden Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya pazarlarında daha etkin olmayı hedefleyen firmaların akın ettiği Dubai Gulfood Fuarı’nda eş zamanlı iki organizasyon düzenledik.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde 19-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Dubai Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı’nda 30 AHBİB üyesi firmamız, stant açarak ürünlerini tanıttı. 22 AHBİB üyesi firmamız ise Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında pazarlama faaliyetleri yaptı” dedi.

“Büyük bir sinerji yakaladık”

Bu yıl yüzde 49’u yeni olmak üzere 190 ülkeden 5 bin 500 firmanın katılım sağladığı Dubai Gulfood Fuarı’nda AHBİB üyesi firmaların stantlarını Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve Dubai Ticaret Ataşesi Ersoy Erbay’ın da ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Veysel Memiş, büyük bir sinerji yakaladıklarını belirtti. Veysel Memiş, “TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Türk diplomatlar, AHBİB Yönetim Kurulu üyeleri ve ürünlerini tanıtan firmalarımızın temsilcileriyle potansiyel pazara ilişkin istişarelerde bulundu.

Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu da Türkiye Gıda İhracatçıları adıyla Dubai Gulfood’a katılım sağladı. AHBİB dâhil toplam 6 Birliğin oluşturduğu Türkiye Gıda İhracatçıları standındaki tadım etkinliklerine fuar ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi. Birliğimiz verimli bir fuar organizasyonuna imza attı. Yaptığımız tanıtımların ve pazarlama faaliyetlerinin önümüzdeki aylarda ihracat performansımıza pozitif etkilerini göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Şubatta en fazla ihracat Irak, Suriye ve ABD’ye

Şubat ayında AHBİB bölgesinde sektörün ihracatını ürün gruplarına ve ülkelere göre ele alan Başkan Veysel Memiş, “Yılın ikinci ayında 223 bin 342 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Sektörümüz en yüksek ihracatı pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri ve bakliyatta gerçekleştirdi.

Pastacılık ürünleri yüzde 16 artış ve 34,4 milyon dolar değer ile birinci sırada, değirmencilik ürünleri yüzde 143 artış ve 29,5 milyon dolar değer ile ikinci sırada, bakliyat ürünleri 29 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Şubat ayında bölge ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde, en fazla ihracat yaptığımız pazarların başında 29,5 milyon dolar değer ile Irak liste başında yer aldı.

Bu ülkeyi yüzde 77 artış ve 14,8 milyon dolar değerle Suriye, yüzde 1.194 artış ve 13 milyon dolar değer ile ABD takip etti. Bu üç ülkenin bölge ihracatımızdaki payı yüzde 34 oldu. Şubat ayında 165 ülkeye ihracat yapan Birliğimiz, ABD, Nijerya, Tayvan, Endonezya, Litvanya ve Pakistan pazarlarında ihracat hacmindeki artışlarını 4 haneli rakamlara tırmandırdı. Bu güzel gelişmeler ihracatta yeni rekorlar kırma hedefimiz için umutlarımızı ve motivasyonumuzu daha da artırıyor”dedi.