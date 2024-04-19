“ABD’deki gibi ihalelerde kadın girişimcilere öncelik verilsin”

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Amerika’da olduğu gibi Türkiye’de de kadın girişimcilere kamu ihalelerinde pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. Kendilerinin geçmişte uzun uğraşlar sonucunda yerli üretim yapan firmalara öncelik verilmesini sağladıkları belirten Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilere seslenerek “Bunun için siz de lobi yapın” dedi.

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kadın Girişimciler Komitesi’ne üye 8 ülkenin temsilcileri, İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) düzenlenen İş Forumu ve B2B Networking Etkinliği’nde bir araya geldi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve KKTC’den 400’ü aşkın kadın girişimcinin bir araya geldiği etkinliğin açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2017 yılında kurulan ve bugün uluslararası resmi bir statü kazanmış olan Türk TSO Birliği içinde yaptıkları ilk işlerden birinin Kadın Girişimciler Kurulu’nu kurmak olduğunu hatırlattı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nı oluşturan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye ile gözlemci üyeler KKTC, Macaristan ve Türkmenistan’ın yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 1 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine ve 185 milyonluk büyük bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Sadece bu rakamlar bile, bir araya geldiğimizde, nasıl büyük bir küresel güce dönüşebileceğimizi göstermektedir. Bu gücü harekete geçirmek için, önce aramızdaki iktisadi entegrasyonu güçlendirmeliyiz” dedi.

“Zenginleşme başarısını birlikte yazmalıyız”

Türk devletlerinin arasındaki ticaret hacminin sadece 42 milyar dolar olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Toplam dış ticaretimizin yüzde 10’u bile değil. Oysa Avrupa ülkelerinin kendi aralarındaki ticaretin payı yüzde 70’lerde. Yani birlikte ticaret yapıyor, birlikte büyüyor, birlikte zenginleşiyorlar.

O halde, AB benzeri bir bütünleşme ve başarı hikayesini, biz de kardeşler olarak yazmalıyız. İşte bu vizyonla hareket ediyor ve ülkelerimiz arasındaki iktisadi bağları güçlendiriyoruz” diye konuştu. Zenginleşmenin ticaretle olacağını, ekonomik işbirliği olmazsa zenginleşmenin olmayacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “AB böyle zenginleşti. Biz ise birbirimize vize uyguluyoruz. Kardeş kardeş evine izin alarak gitmez” vurgusu yaptı.

“Kadın-erkek kol kola yürümeliyiz”

Zenginleşmenin yolunun daha çok girişimciden geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda kadın girişimciliğinin gelişmesine ayrı bir önem verdiklerine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Çağımızda ülkelerin zenginleşmesinin yolu, daha çok girişimciye sahip olmaktan geçiyor.

Bugünün zengin ve güçlü ülkelerine bakın, bunu girişimcileri sayesinde başardılar. Zira doğal kaynaklar milletleri zengin etmiyor, refahı toplumun geneline yayamıyor. Bunu sadece girişimciler başarıyor. Hem kendileri kazanıyor, hem de milletlerine kazandırıyorlar. İşte bunun için Türkiye’de 2007 yılında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nu kurduk. Ülkemizin tamamına yayılan kurulumuz, 7 bine ulaşan kadın girişimci üyesiyle, bu alanda Avrupa’nın en büyük teşkilatı haline geldi.

Gerçekleştirdikleri faaliyetler ve rol model olmaları sayesinde, ülkemizdeki kadın girişimci sayımız hızla arttı. Son 15 senede, tüm girişimciler içinde kadınların oranı 2 katına çıktı ve yüzde 6’dan yüzde 12’ye yükseldi. Şimdi bu oranı daha da yukarılara taşımayı hedefledik. İstiyoruz ki yüzde 50-50 olsun. Bizler, kadın girişimciliğinin geliştirilmesinde ve iş hayatında başarıya ulaşmada, network’ün önemli bir faktör olduğuna inanıyoruz.

"Türk asrı hedefine ancak kadın girişimcilerle ulaşabiliriz"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Orta Asya bozkırlarını, Maveraünnehir’i, Türkistan’ı, Horasan’ı ve Anadolu’yu Türklere devlet eden, kadın ile erkeğinin savaş, barış, üretim gibi hayatın her alanında beraber olmasına sağladı. Avdagiç, “Bu Türk töresinin günümüzde de yaşatılması elzemdir. Yenilikçilikte, üretimde, ileri teknolojiler geliştirmede, yeni buluşların mucidi olmada Türk kadını ve erkeği bir ve beraber olmalıdır” dedi.

Türk asrı hedefine, ancak ve ancak girişimci Türk kadını ile birlikte ulaşılabileceğini savunan Avdagiç, “Olmaz denen her şeyi, kadınlarımızla birlikte olur kılacağız. Bu yüzden Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği himayesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Komitesi’ne büyük görev düşüyor. Bizim Türk kadınının geleneksel sektörlerin dışındaki üretimin ve ticaret alanlarından da öncü ve başarılı olmasına ihtiyacımız var. Türk devletlerinin hem kendi aralarında ticari ve ekonomik işbirliklerini artırmak için, hem de ulusal ekonomilerini geliştirmek için, kadının Türk toplumundaki eski gücüne kavuşmasına ihtiyacı var” diye konuştu.