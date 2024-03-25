Adana, Suudi pazarıyla güçlenebilir

Ziya İPEK

Suudi Arabistan’da petrol dışında sürdürülebilir bir ekonomi için 2016’da başlatılan “Vizyon 2030” hedefi kapsamında yürütülen mega projelerin, Türkiye’de çok sayıda sektöre büyük fırsatlar sağlayabileceğini kaydeden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Başkanı Ömer Tekdemir, gerçekleştirilecek yatırımlardan Adana’daki her sektörün önemli pay alarak şehir ekonomisini güçlendirebileceğini söyledi.

Tekdemir, MÜSİAD’ın Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği Uluslararası İş Forumu (IBF), fuar, ikili iş görüşmeleri ve pazar araştırma çalışmalarına, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, IBF Başkanı Erol Yarar ve ülkemizden 300’e yakın iş insanı ile birlikte katıldı.

Riyad, Cidde, Mekke ve Medine'de gerçekleştirdikleri temaslara yönelik açıklamalarda bulunan Ömer Tekdemir, Suudi Arabistan’ın 2030 yılına kadar 3.3 trilyon dolarlık yatırım planladığını, Türkiye’nin başta inşaat olmak üzere her sektörün bu büyük pazardan pay alabileceğine dikkat çekti.

EXPO 2030’a ev sahipliği yapacak Riyad ve ülkenin diğer şehirlerindeki yatırımlardan Adana’nın da faydalanmasını istediklerini aktaran Ömer Tekdemir, dünyada 2030 yılına kadar devasa bir yatırımı Suudi Arabistan dışında planlayan bir ülke olmadığına dikkat çekti.

Türkiye ‘Vizyon 2030’ projelerinde yer alabilir

Suudi Arabistan'ın özellikle Vizyon 2030 projeleri arasında yer alan NEOM, Diriyah Gate, Qiddiya, Amalla ve Kızıldeniz projelerinde rol alabilecek güce sahip müteahhitlik firmaları bulunduğunu, tedarikçi firma olabilmenin de mümkün olduğunu aktaran Ömer Tekdemir, şöyle konuştu: “NEOM, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında, Kızıldeniz kıyısında inşa edilmeye başlanan 500 milyar dolarlık dev bir şehir olacak. 9 milyon kişinin yaşayacağı, temiz enerji kullanılacak akıllı şehir, 2025 yılında tamamlanacak.

NEOM'un 2030'dan önce 100 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor. Diriyah ise Riyad şehir merkezinden 20 dakika uzaklıkta bulunuyor. Diriyah, Suudi Arabistan'ın kültür başkenti olarak planlandı. 2030 yılına kadar 27 milyon yerli ve yabancı turist bekleyen Diriyah’ta toplam tutarı 63,2 milyar dolar olan yatırımlar hayata geçiriliyor.”

“Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğiz”

ABD’den Avrupa’ya, Rusya’dan Çin’e her ülkedeki iş insanlarının Suudi Arabistan’da iş yapmak için birbiriyle yarıştığına vurgu yapan Ömer Tekdemir, “Adana, Suudi Arabistan’a en yakın sanayi şehirlerinden biri ve mutlaka gerçekleştirilecek devasa yatırımlardan mutlaka pay alması sağlanmalı. Petrokimya yatırımlarına hazırlanan şehrimiz, Suudi iş insanlarının deneyimlerinden faydalanabilir.

Adana’da Suudi Arabistan pazarına ilgiyi artıracak çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ticaret erbabı ve sanayicilerle iş birliği içinde Suudi Arabistan’a bir iş heyeti gezisi düzenlemek istiyoruz” dedi. Suudi Arabistan yönetiminin sadece petrol ihraç eden bir ülke olma konumundan çıkmak istediğini ve farklı yatırım alanlarına yöneldiğini aktaran Ömer Tekdemir, sözlerine şöyle devam etti: “Her alanda, üretimi teşvik ediyorlar. Bu ülkede Suudi iş ortaklığıyla yatırım cazip olabilir. Yanı sıra ülkenin neredeyse her şehrinde kentsel dönüşüm çalışması başlatılmış durumda.

İnanç turizmini geliştirme çerçevesinde yapılacak yatırımların yanı sıra dalış turizmi için Kızıldeniz’de yatırımlara hazırlanıyorlar. Ayrıca Expo 2030 kapsamında stadyumlardan otellere birçok yatırım yapılacak. İnşaat sektörünün 250’nin üzerinde sektörü harekete geçirdiği düşünüldüğünde her alanda büyük fırsatlar ortaya çıkıyor.”