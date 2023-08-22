Adana Ticaret Odası’ndan 4 soruna çözüm çağrısı

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, iş dünyasının ciddi sorunları olduğunu, sorunlara çözüm aranarak, ekonomiyi hep birlikte daha sağlam temellere kavuşturmak gerektiğini söyledi.

Bayram, kıdem tazminatı sorununun çözülmesini, işyeri kira artışlarının kontrol altına alınmasını, ticari kredi kartlarının kullanıma açılmasını, enerji ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulanmasını istediklerini belirtti. Ankara’daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi Şurası’na katıldığını anımsatan Yücel Bayram, burada yetkililere yaşanan sıkıntıları doğrudan iletme imkânı bulduklarına dikkat çekti.

“Kıdem tazminatı sorunu çözülmeli”

Yücel Bayram, işverenin kıdem tazminatı ile ilgili yaşadığı sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sebebiyle ötelenen kıdem tazimatı yükünden işverenin bir an önce kurtulması gerektiğini ifade eden Bayram, ‘Kıdem tazminatı elbette çalışanın hakkı ama bu hak işveren için toplu hale gelince işvereni ciddi manada sarsıyor. Fon oluşturulması ve kıdemlerin dönem içinde o fonda birikmesini sağlamak gerekiyor” dedi.

“İşyeri kira artışları kontrol altına alınmalı”

İşyeri kiralarında orantısız artışlar yaşandığını ifade eden Bayram, “İş yeri kiralarının artışı en büyük sorunlardan biri haline gelmiştir. Konut kiraları gibi devletimizin işyeri kiralarına da bir oran getirmesi çatışmayı ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

“Ticari kredi kartları kullanıma açılmalı”

Çek kullanmayan ticaret erbabının ticari kredi kartlarına gelen sınırlamalar sebebiyle sorun yaşadıklarını dile getiren Bayram, finansmana erişimin oldukça zor olduğu şu günlerde ticari kredi kartlarının ivedilikle kullanıma açılmasını istedi.

“Enerji ve akaryakıtta ÖTV indirimi olmalı”

Akaryakıt maliyetlerinin yüksekliğinin lojistiğe, lojistiğin de fiyat etiketlerine yansıdığına da dikkat çeken Bayram, “Taşımacılık ve lojistik gibi sektörlere uygulanacak ÖTV indirimi bir nebze de olsa çözüm olabilir” dedi.