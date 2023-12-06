ADASO Başkanı Zeki Kıvanç: Yeni yatırım alanlarıyla ihracatımızı artıracağız

Ziya İpek

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, 11 ayda Adana’dan 2 milyar 647 milyon 473 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye ve bölge ekonomisine katkı sağlayan sanayicileri kutladı

“OVP hedefini aşıp yeni bir tarihi rekor kıracağız”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2023 yılı Kasım ayı ihracat verilerini değerlendiren Zeki Kıvanç, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden dolayı ihracatta 7 milyar dolara yakın bir kayıp yaşandığını, savaşlar, artan enflasyon oranları ve makro politik risklerle birlikte gelişmiş ülkelerin ihracatlarından da gerilemenin görüldüğünü bildirdi.

Sanayicilerin her koşulda ihracatı artırmak için çaba gösterdiklerini kaydeden Kıvanç, 2023 yılının 11 ayında Avrupa'nın ithalatının daralmasına rağmen Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatını yüzde 1,5 artırmayı başardığını kaydetti.

Kıvanç, “Türkiye olarak ocak ayından kasım ayının sonuna kadarki süreçte 232 milyar 915 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Son 12 ay itibarıyla ise yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık. 2022 yılında elde ettiğimiz ihracat rakamlarına ulaşarak üstüne eklemeyi başardık. Yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz olan 255 milyar dolar barajını geçip yeni bir tarihi rekor kıracağımıza inanıyorum” dedi.

“Daha fazla katkı sağlayacak bir merkez olmayı hedefliyoruz”

Adana’nın Türkiye'nin ihracatından alacağı payı her geçen gün artırmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Zeki Kıvanç, şunları kaydetti: “İhracat rakamlarını Adana için yeterli bulmuyoruz. 2024 yılı itibarı ile gelecek 5 yıl içinde ülkemiz endüstrisinin ilk nefesini aldığı, tarımdan sanayiye geçişin doğduğu şehir Adana'nın önemi giderek artacaktır.

Adana, Türkiye'nin ikinci yüzyılında yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesi ile ülkemizin gelişimine en büyük katkı sağlayan lider şehirlerin başında geliyor. 5 yeni organize sanayi bölgesi ve birçok küçük sanayi sitesinin kurulmasıyla birlikte ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak bir merkez olmayı hedefliyoruz.

İhracat rakamlarını kentimizdeki yeni yatırım alanlarıyla daha üst seviyelere taşıyacağız. Adanalı sanayicilerimizi, gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ve bölge ekonomisine katkılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.”