Agrobest yeni üretim ve lojistik merkezi kuruyor

Özlem SARSIN

Tarım sektöründe bitki koruma, bitki besleme, hibrit sebze tohumu ve hasat sonrası depolama çözümleri alanında faaliyet gösteren Agrobest Grup, yeni yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yer alan üretim tesisinin ikinci etabının yapımına başladı.

Yeni lojistik ve üretim tesisi yatırımı için temel atma töreni gerçekleştirdi. Temel atma törenine Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, Manisa Valisi Enver Ünlü, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yerel yönetim temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Eroğlu: Sınırlarımız kıtaları aştı

Törende konuşan Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, “Bugün burada, Agrobest Grup olarak Salihli üretim tesisimizin ikinci etabının yapımına başlayacağız. Projemiz ülkemiz ve tarım sektörümüz için inşallah bir dönüm noktası olacak” dedi.

Agrobest Grup’un tarım sektöründe öncü konumda olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Kurulduğumuz günden bu yana, çiftçilerimizin refahını ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak için çalışıyoruz. Sınırlarımız kıtaları da aşmış durumda, en büyük önceliği ülkemize vererek bugün 25 ülkede çiftçilere kaliteli ürünler sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni yatırıma ilişkin açıklamada bulunan Eroğlu, “2022 yılında üretime başlayan bu tesisimiz 210 bin metrekarelik toplam alana sahip. Şu anda 66 bin metrekarelik kapalı alanda yıllık 100 bin ton üretim kapasitesi ile çalışıyoruz.

Bu tesisi sadece şirketimiz için değil aynı zamanda bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir merkez oldu. Endüstri 4.0 alt yapısı ile dünya standartlarının üzerinde bir üretim kalitesi ile çalışıyoruz. Bugün temellerini attığımız 2. Etap Üretim Tesisimiz ve Lojistik Merkezimiz ile bu kapasiteyi daha da yukarılara çıkaracağız” dedi. Projenin bölge istihdamına da katkı sunacağını ifade eden Eroğlu, “Bu etapta, yeni bir lojistik ve üretim tesisi inşa edeceğiz. Bu tesis, en son teknolojilerle donatılacak ve üretim kapasitemizi önemli ölçüde artıracaktır. Ayrıca, yeni istihdam imkânları oluşturarak ülke ekonomimize katkıda bulunacağız” diye konuştu.

Ersin Dilber: Dışa bağımlılığı azaltacak

Temel atma töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, “Dünya standartlarında teknolojik altyapısıyla öne çıkan 66 bin metrekare kapalı alanı, yıllık 100 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük bitki koruma ürünü üretim tesisi olan Agrobest Grup Salihli Üretim Tesisleri, yerli üretimin geliştirilmesi için oldukça önemlidir” dedi. Dilber, “Hammadde de dışa bağımlılığın azaltılması ve ülkemizin bitki koruma ürünleri ihracatı potansiyelinin artması açısından oldukça önemli bu tesisin ülkemiz tarımına kazandırılması ve bitki koruma ürünleri ile ilgili dışa bağımlılığın azaltılması katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.