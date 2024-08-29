Alman Master Builders MBT Tech'in % 51'ini aldı

Nagihan KALSIN

Törende konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Tür­kiye’nin yapı kimyasalları sektö­ründe, üretici ve ihracatçı olarak önemli bir ülke olduğunu ifade et­ti.

Türkiye’de hızla gelişen inşa­at alanında kullanılan yapı kim­yasalları ürünlerinin teknolo­jideki yeniliklerle sektöre hız ve pratiklik sağladığını söyleyen Ba­ran, Türkiye’de yapı kimyasalla­rı sanayi üretiminin istikrarlı ve kademeli büyümeyle ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

2023’te üretimde yüzde 9 büyüme yaşan­dığını belirten Baran, “Üretici fir­ma sayısı 370’e çıkmıştır. Sektö­rün iç pazar talepleri 8 milyon to­nun üzerine çıkarak büyüme hızı her yıl artmaya devam ediyor" de­di. Dünya ihracatında geçen yıl yaşanan düşüşe rağmen Türki­ye’nin ihracatının yüzde 7,8 arta­rak 911 milyon dolara yükseldi­ğini belirten Baran, böylece ülke­nin yapı kimyasalları ihracatının dünya pazarları içindeki payının yüzde 2,09’dan geçen yıl itibarıy­la yüzde 2,28’e yükseldiğini ifa­de etti.

MBT Tech ve Nanotech Yöne­tim Kurulu Üyesi Beran Beran da “Bu ortaklık, Türkiye’nin inşaat sektöründeki müşterileri için ha­rika bir fırsat sunuyor ve sektör genelinde inovasyonu ve büyü­meyi teşvik edecek gelişmiş çö­zümler sunmamızı sağlıyor” de­ğerlendirmesinde bulundu.

Firmamız adına bir dönüm noktası

Master Builders Solutions CEO'su Boris Gorella söz konusu birlikteliğin firmaları adına bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Ortaklığın Türkiye’deki inşaat sektörünün geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Gorella, Yapacağımız ortaklıkla birlikte Türkiye pazarına hizmet edeceğimizden mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.