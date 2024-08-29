Alman Master Builders MBT Tech'in % 51'ini aldı
Ankara Ticaret Odası (ATO), Alman Master Builders Solutions firmasının, Türk MBT Teknik Yapı Kimyasallar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ( MBT Tech) yüzde 51’ini satın almak üzere yaptığı törene ev sahipliği yaptı.
Nagihan KALSIN
Törende konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin yapı kimyasalları sektöründe, üretici ve ihracatçı olarak önemli bir ülke olduğunu ifade etti.
Türkiye’de hızla gelişen inşaat alanında kullanılan yapı kimyasalları ürünlerinin teknolojideki yeniliklerle sektöre hız ve pratiklik sağladığını söyleyen Baran, Türkiye’de yapı kimyasalları sanayi üretiminin istikrarlı ve kademeli büyümeyle ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.
2023’te üretimde yüzde 9 büyüme yaşandığını belirten Baran, “Üretici firma sayısı 370’e çıkmıştır. Sektörün iç pazar talepleri 8 milyon tonun üzerine çıkarak büyüme hızı her yıl artmaya devam ediyor" dedi. Dünya ihracatında geçen yıl yaşanan düşüşe rağmen Türkiye’nin ihracatının yüzde 7,8 artarak 911 milyon dolara yükseldiğini belirten Baran, böylece ülkenin yapı kimyasalları ihracatının dünya pazarları içindeki payının yüzde 2,09’dan geçen yıl itibarıyla yüzde 2,28’e yükseldiğini ifade etti.
MBT Tech ve Nanotech Yönetim Kurulu Üyesi Beran Beran da “Bu ortaklık, Türkiye’nin inşaat sektöründeki müşterileri için harika bir fırsat sunuyor ve sektör genelinde inovasyonu ve büyümeyi teşvik edecek gelişmiş çözümler sunmamızı sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Firmamız adına bir dönüm noktası
Master Builders Solutions CEO'su Boris Gorella söz konusu birlikteliğin firmaları adına bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Ortaklığın Türkiye’deki inşaat sektörünün geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Gorella, Yapacağımız ortaklıkla birlikte Türkiye pazarına hizmet edeceğimizden mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.