Antepli: Kent turizmine lüks boyut getireceğiz

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Dubai merkezli Emaar Grubu’nun Türkiye’deki yatırımı Address Hotels&Resorts, İstanbul’un Anadolu yakasında kent turizmine ‘lüks’ bir boyut getirmeyi amaçlıyor.

2023 yılında yüzde 51 doluluk ile toplam 60 bin 525 misafir ağırlayan otelde, geçen yıl gecelik konaklama bedeli ise ortalama 192.18 euro olarak gerçekleşti. Lüks hizmet anlayışıyla yola çıktıklarını dile getiren The Address İstanbul’un Genel Müdürü Ahmet Antepli, “Son yılların trendi haline dönüşen kişiye özel tatil anlayışını öne çıkararak misafirlerimizin her türlü konforunu esas aldığımız bir konaklama deneyimi sunuyoruz” dedi.

İstanbul Anadolu yakasının ilk ve tek lüks oteli olduklarını savunan Antepli, “Bu konseptimiz, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan ve sektörde de prestijli bir pozisyona sahip Forbes Travel Guide 2024’ten ödüle layık görüldü” diye konuştu.

Grubun Türkiye’deki tek yatırımı

Dünyanın önemli lokasyonlarında yer alan ve Emaar Hospitality Group oluşumu Address Hotels & Resorts’un İstanbul’da kapılarını 2 yıl önce açtığını hatırlatan Antepli, “İstanbul’un tarihi, doğal güzelliği ve huzurlu ortamıyla öne çıkan Anadolu yakasının merkezinde ve bu yakanın ilk ve tek lüks oteli olma unvanına sahibiz. Grubun Türkiye’deki ilk ve tek yatırımıyız. Globalde Birleşik Krallık’ta 5 otel, ABD’de 1, Mısır ve Bahreyn’de de birer oteli bulunuyor” bilgisini verdi.

“Sektör için 2023 zor bir yıldı”

Sektörle ilgili değerlendirmeler de yapan Antepli, 6 Şubat depremlerinin de etkisiyle 2023 yılının otelcilik açısından zor geçtiğini söyledi. Antepli, “Yurtdışındaki Türkiye algısı, deprem riski taşıyan bir ülke olduğu için tüm sektör olarak bu algıyı yönetmekte zorlandık.

Bunun yanı sıra enflasyon artışı ve devamında uçak ve konaklama rakamlarının artışıyla ülkemizi tercih eden Orta Doğu ve Rus pazarı, tatil olarak Dubai başta olmak üzere Tayland, Mısır, Fas ve Yunanistan’ı daha avantajlı bulmaya başladı. İstanbul, Antalya ve Bodrum da dahil olmak üzere hedeflerin gerçekleşmemesi nedeni ile ciddi gelir kayıpları yaşandı” dedi.

“Nisan itibariyle hareketlilik bekliyoruz”

2024 yılının ilk 3 ayının da beklentilerin altında ilerlediğini dile getiren Antepli, şunları söyledi: “İstanbul pazarına talebin kış döneminde düşük olması ve otel sayısının fazlalığı, oda fiyatlarının agresif olarak düşmesine neden oldu. 2024 yılında özellikle nisan ayı itibarı ile taleplerin artmasını ve fiyatların yükselmesini bekliyoruz. 2023’teki iş kaybının 2024 yılında telafi edilmesini bekliyoruz.” Antepli, Amerika, Avrupa, Uzak Doğu, Rusya gibi alternatif pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin daha da artırılması gerektiğine işaret etti.

“Kendimize rakipler ürettik”

Sektörde yüksek enflasyon ile birlikte artan personel, elektrik ve doğal gaz gibi maliyetlerin karlılık oranlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Ahmet Antepli, “İstanbul’a yönelik turistik faaliyetlerin sadece tek pazardan olması, yeterli doluluk ve bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesini bir parça zorlaştırıyor. Geçmiş yıllarda takip edilen yüksek ADR hedefleri sebebiyle de oda fiyatlarının turistlere yansıtılması ile kendi ülkemize alternatif rakipler ve pazarlar ürettik. Yüksek enflasyon sonucunda pahalı bir destinasyon haline geldik. 2024 yılında aynı sorunu yaşamamak için gerekli önlemlerin önceden alınması gerekiyor” dedi.