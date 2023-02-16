ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Tek çatı altında organize olmalıyız

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremde ülke ekonomimizin onda birine hitap eden bir coğrafyada çok kayıplar verildiğini belirterek, "İlk etapta arama kurtarma, gıda ve tahliye gibi yardım konularına odaklandık.

Bu kapsamda 12 uçak, 1.528 tır 76 iş makinesi, 987 uzman ve gönüllü ekip, 865 özel kazı ve kurtarma ekibi ile sahada yer aldık. Nereden bakarsanız 500 milyon TL'ye varan bir ayni yardımı depremzedeler iletmiş olduk. Bunun yanı sıra Tek Yürek kampanyasına katılarak 5 milyon TL de nakdi bağışta bulunduk." ifadelerini kullandı.

Planlamalarında artık ikinci evreye geçtiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda önceliğimiz barınma ve sürdürülebilir gıda temini. Bu konuda barınma konusuna destek vereceklerin paydaşların organize bir şekilde hareket etmesi çok önemli. Barınma konusunda tek çatı altında organize olmalıyız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız riyasetinde konunun paydaşları bir araya gelerek planlamalarımızı yapabilirsek daha organize ve daha hızlı bir şekilde konutları hayata geçireceğimize inanıyor ve kısa bir sürede barınma sorununu da çözeceğimizi düşünüyoruz."