Asmalı: Türk milleti yalnızca demokrasiyi değil, ülke ekonomisini de korudu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı

Bu ne­denle 15 Temmuz’da hedef alınan 2013 yılında IMF’ye olan borcunu ödeyen, 27 çeyrektir pozitif büyü­me kaydeden, finansal ve mali di­siplinini sağlamlaştıran ve birçok büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanan bir Türkiye ekonomi­siydi.

Her ne kadar 15 Temmuz’un hemen ardından ekonomi yöne­timinin başarılı politikalarıyla piyasalar normale dönmüşse de bu girişimin ciddi maliyetleri ol­du. İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 milyar lira olan bu maliyetin, alt sektörlere olan etkisi de göz önüne alındığında daha da arttığı­nı tahmin edebiliriz.

Elbette 14 Temmuz 2016 tari­hinde 2,87 seviyesinde olan dö­viz kurunun darbe girişimi sonra­sı 3’ü aşması, piyasalarda oluşan satış baskısı, üretim ve ekonomik aktivitenin aksaması gibi etken­ler, 15 Temmuz’un yarattığı eko­nomik tahribatı daha da artır­mıştır. O yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7 oranında büyüyen Türkiye eko­nomisi, darbe girişiminin yaşan­dığı yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,2 oranında daralmıştı.

Bugün gel­diğimiz noktada, tüm bu maliyet­lerin son 20 yılda elde edilen eko­nomik kazanımları gölgeleyeme­diğini görmekteyiz. Bu bağlamda 15 Temmuz’da iradesine sahip çı­kan Türk milletinin koruduğu şey yalnızca demokrasi değil, aynı za­manda Türkiye ekonomisidir.

Karanlık planlar bozuldu

Milletimiz, Cumhurbaşkanı­mız Recep Tayyip Erdoğan lider­liğinde FETÖ’nün bu hain darbe girişimini sonuçsuz bıraktığı gi­bi istiklal ve istikbalimizi hedef alan karanlık planlarını da boz­muştur.

MÜSİAD, her zaman millî ira­denin yanında yer almış, dar­belerle ve darbecilerle; FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle ve uzantılarıyla mücadele etmiş­tir. Bundan sonra da duruşumuz, demokrasiden ve millî iradeden yana olmaya devam edecektir. 15 Temmuz, ülkemiz için bir milat olmuş, aziz milletimiz vatan sev­gisinin ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiş ve darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır.