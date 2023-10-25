ASO Başkanı Ardıç'tan Bolat'ın indirim kampanyası çağrısına destek

ASO'nun ekim ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısı, Bakan Bolat'ın katılımıyla yapıldı.

Ardıç, buradaki konuşmasında, İsrail-Filistin çatışmasına değinerek, krizin daha da derinleşmemesi için çatışmaların en kısa sürede sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanması çağrısında bulundu.

Ekim ayını yoğun çalışma takvimiyle geçirdiklerini belirten Ardıç, sanayinin talepleri ve ihtiyaçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaya devam ettiklerini söyledi.

"Dış ticaret açığının gerilemesi olumlu bir gelişme"

Ardıç, üretim ve ihracata ilişkin güncel verilere işaret ederek, ekimde elektrik ve doğal gazda sanayiye yönelik tarife artışlarının maliyetleri artırdığını dile getirdi.

Eylülde dış ticaret açığının 5 milyar dolar civarında gerçekleştiğini ifade eden Ardıç, "Temmuzda kaydedilen açık bunun yaklaşık 2 katıydı. İki aydır cari açık ve dış ticaret açığımız geriliyor. Dış ticaret açığının gerilemesi olumlu bir gelişme." diye konuştu.

Ardıç, enflasyonla mücadele kapsamında verimlilik odaklı kaynak tahsisiyle üretim artışının desteklenmesine ilişkin, "Eğer üretimde ve ihracatta nitelik ve nicelik artışı birlikte sağlanırsa büyüme ve dezenflasyon hedeflerine eş zamanlı ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Katma değerli, yüksek teknolojili ve düşük emisyonlu üretimin artırılması için güçlü destekler gerektiğini belirten Ardıç, "Bu çerçevede Merkez Bankasının 5 Ekim'de ihracatçı firmalara yönelik reeskont kredilerinde düzenleme yaparak finansman maliyetini düşürmesi ve firma limitlerini artırması doğru istikamette bir uygulamadır." dedi.

Ardıç, teşvik, vergi, istihdam ve gümrük düzenlemelerinin sadeleştirilmesinin iş yapma kabiliyetlerini artıracağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Mevcut dönemde tesis edilen politika çerçevesine baktığımızda olumlu bir gidişat var. Orta Vadeli Program'daki üretim odaklı ve rasyonel yaklaşım, 12. Kalkınma Planı'nda daha ayrıntılı bir yol haritası olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisinde de yatırım ortamının iyileştirileceği, iş kurmanın ve iş geliştirmenin teşvik edileceği belirtiliyor. Bu metinlerde özellikle dijital ve yeşil dönüşüm vurgularını çok önemsiyoruz. İkiz dönüşümün artık söylemden çıkıp eyleme geçirilmesi gerekiyor."

Ardıç, Bakan Bolat'ın indirim kampanyası çağrısına ilişkin, "Perakende sektöründe indirim kampanyaları düzenlenmesi çağrınıza ASO olarak destek verdiğimizi belirtmek istiyorum. Üyelerimiz bu konuda çok hassas ve özverili bir yaklaşım içindeler. Ülkemizin, milletimizin üstün faydasına gördüğümüz her konuda elimizi taşın altına koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Sınırda karbon düzenlemesi

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na değinen Ardıç, mekanizmayı "Türkiye için işaret fişeği" olarak nitelendirdi.

Ardıç, Türkiye'nin karbon fiyatlandırmasından fayda sağlayan ülkeler arasında olabilmesinin önemine dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Avrupa Birliği'nin emisyon ticaret sistemiyle uyumlu bir sistemi ivedilikle hayata geçirmeliyiz. Enerji geçişini ve sanayinin yeşil dönüşümünü sağlamak adına etkili tedbirler almalıyız. Yeşil dönüşümün düzenleyici çerçevesi İklim Kanunu olacak. Uygulama ve pratik kısmında ise Ticaret Bakanlığının koordinasyonu bizce çok isabetli. Çünkü Ticaret Bakanlığı, bütün sektörlerin üretimini etkileyen çok önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor."

Ardıç, Gümrük Birliği Anlaşması'nın da tarım, kamu alımı ve hizmet sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiğini kaydetti.