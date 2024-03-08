Atalay: 2024, BES için dönüm noktası olacak

Esin ÇETİNEL

Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları alanlarında faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik, toplamda 5 milyon müşteri sayısına ulaştı.

23 Şubat 2024 tarihli verilere göre, gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yılbaşından bu yana yüzde 10,3 artışla 148 milyar TL güncel fon büyüklüğünü yakalayan şirket, aynı tarih itibarıyla toplamda 2,9 milyon katılımcı sayısına erişti. Şirket, hayat sigortası branşında ise yılın ilk ayında 679 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi.

2023 yılı sonunda aktif büyüklüğü 162,7 milyar TL, öz kaynakları ise 6,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşen şirketin, bu değerlerinde bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 80’lik ve yüzde 86’lık artış yaşandı.

18 yaş altında 3,9 milyar TL fon büyüklüğüne sahip

Anadolu Hayat Emeklilik’in 2023 gerçekleşmeleri ve 2024 yılı hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan şirketin Genel Müdürü Murat Atalay, 2023 yılı için BES ve hayat sigortası branşlarında geldikleri noktadan ve ulaştıkları başarılardan memnun olduklarını ifade etti.

2023 yılı için tüm branşlarda hedefledikleri performans seviyesine ulaştıklarına da dikkat çeken Atalay, “Hayat sigortası ve bireysel emeklilik branşlarında tüm kategorilerde (katılımcı sayısı, fon büyüklüğü, prim üretimi) sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar payımızı artırdığımız çok başarılı bir yıl geçirdik” dedi.

18 yaş altı müşteri pazarında da sektör lideri unvanlarını koruduklarını da belirten Atalay, “Çocuklara yönelik bireysel emeklilik ürününü sektörde satışa sunan ilk şirket olarak, 18 yaş altı müşteri pazarında sahip olduğumuz 277 bin katılımcı ve 3,9 milyar TL’lik fon büyüklüğü ile lider pozisyonumuzu koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve finans odaklı yeni ürünler yolda

2024 yılında çok sayıda yeni ürün ve fon çıkartmayı planladıklarını da açıklayan Atalay, “İş’te Çiftçi Hayat Sigortası ve Tarım ve Gıda Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu üzerinde çalışıyoruz. Bir ay içinde çıkartmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Kredi Kartı Hayat Sigortası, Ek Hesap Hayat Sigortası, Alacağın Devri Fonu ile mevzuat düzenlemesini beklediğimiz Uzun Süreli Bakım Sigortası ürünlerimizi de bu yıl raflarımıza koyacağız” diye konuştu.

Dijitalin payı yüzde 27

Gelecek dönemde de gerçekleştirecekleri çalışmaların odak noktasının müşterileri olacağına işaret eden Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni müşteri kazanımı ve müşteri devamlılığını artırmaya yönelik yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş değer önerileri üzerinde çalışmalarımız artacak.

2024 yılında dijitalleşmeye yönelik önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Şirketimiz 2023 yılında dijitalleşme çalışmalarına ağırlık vererek, dijital olgunluğunu önemli bir seviyeye taşıdı. Bireysel emeklilik başvurularını dijital ortama taşıdığımız yeni uygulamamız AHE–Dijital BES Başvurusu sayesinde üretilen bireysel emeklilik sözleşmelerimizin toplam içerisindeki payı yüzde 27’ye ulaştı.

Önümüzdeki dönemde verimliliği yüksek satış kanallarımızı giderek daha da güçlendirmek ve toplam üretim içindeki payını artırmak adına faaliyetlerimize kesintisiz şekilde devam edeceğiz. Aynı zamanda dijital kanallardan sunduğumuz ürün çeşitliliği ve sayısını artırarak dijital yetkinliğe sahip lider şirketler arasında yer almayı sürdüreceğiz.”

“BES’in nisanda teminat olmasını bekliyoruz”

2024 yılında bireysel emeklilik sistemi için önemli bir dönüm noktası olacağını ve yeni düzenlemeler ile büyümesini sürdüreceğini ifade eden Murat Atalay, bu konuda şu bilgileri verdi; “BES’in teminat olarak gösterilebilmesini sağlayacak olan düzenlemenin nisan ayı gibi hayata geçmesini bekliyoruz.

Bu sayede bankalardan kredi kullanacak olanlar için BES bir teminat olacak. 2023 yılında mevzuatı çıkan kısmi çekiş hakkının ise yine yıl ortasına doğru hayat bulacağını öngörüyoruz. Bu sayede BES yatırımcıları sistemden çıkmadan ihtiyacı olan kaynağı BES birikimlerinin bir bölümünü çekerek karşılayabilecekler.

Bu düzenlemenin de kısa sürede uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Yine önemli bir düzenleme olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) ise 2024 sonu yasalaşacağını öngörüyoruz. OKS’nin yerine geçecek ve işveren katkısını sağlayacak olan TES’in 2025 yılında hayata geçmesini bekliyoruz. Tüm bu yeni düzenlemeler sistemi büyütecek.”