Atış Grubu Umman pazarında büyüyecek

Kenan SERTALP

Türkiye'deki yatırımları ve iş geliştirme projeleriyle adından sıkça söz ettiren Atış Şirketler Grubu, yurtdışındaki turizm ve yatırım ağını genişletiyor. Atış Şirketler Grubu, Kuveyt’in ardından Umman ofisini de törenle açtı.

Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşen törene Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Busaid’ın danışmanı Mahmud bin Sultan bin Hamad Esseman Ebu Saidi, Türkiye Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, Suudi Arabistan Maskat Büyükelçisi Abdullah bin Saud Alanazi ve Atış Şirketler Grubu Başkanı Hüsamettin Atış, Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış ile çok sayıda Ummanlı yatırımcı katıldı.

Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, yurtdışı yapılanmasını yılsonuna kadar 14 ülkede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Atış, “3 yıldır ticaret yaptığımız Umman’ın başkenti Maskat’ta açtığımız yeni ofisimiz aracılığıyla turizm, perakende, sağlık turizmi, gayrimenkul ve finans sektöründe Umman’daki ikinci Türk markası olarak pazarda büyümek istiyoruz” dedi.

“Kuveyt’te pazar lideriyiz”

Arap yarımadasındaki yatırım faaliyetlerinin 8 yıl önce Kuveyt’te başlayarak ivme kazandığını belirten Atış, gayrimenkul sektöründe Türk firmaları içerisinde bölgede pazar lideri olduklarını ifade etti.

Atış, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde varız. Suudi Arabistan'da operasyonumuzu kuruyoruz. Katar ve Ürdün'de de ayrı bir operasyonumuz var ama onlar bu kadar geniş değil. Avrupa'da özellikle İngiltere olmak üzere ABD, Orta ve Uzak Doğu'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

Atış, şirket stratejisini şu sözlerle açıkladı: ‘’Dünyada başıboş çok büyük bir sermaye var. Ama biz dünya piyasalarına çok entegre firmalar olmadığımız için bu pazardaki payımız çok küçük kalıyor. Yaptığımız işlerde küresel ve kitlesel düşünmemiz lazım. Aksi durumda çok kârlı işlere imza atsak da yatırım alamayız.’’

‘’Biz inşaat geliştirmecisiyiz’’

Atış, firma olarak hedeflerini bir üst noktaya taşıdıklarını belirtti. ‘’Bizim konumumuz inşaatı bilfiil yapmak değil artık. Biz inşaat geliştirmecisiyiz. Yani biz bilgi birikimimizi bütün dünyaya satabilir pozisyondayız” diyen Atış, artık inşaat yapıp satmanın dışında inşaat geliştirmecisi olarak sürecin yönetimini gerçekleştirerek sürece projeksiyon tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Yabancı yatırımda finans pazarı oluşturulmalı

Ahmet Atış, kâr elde etme noktasında yatırım projelerine yönlenmenin avantajlarına temas ederek, yabancı yatırımda finans pazarı oluşturmanın önemine dikkat çekti. Gayrimenkul satışının ülkeye sıcak para sokma noktasında yeterli olmadığının altını çizen Atış, “Orta Doğu pazarında İngiltere'ye kaymış para aslında kazanmıyor. Parayı park etmiş oluyorlar. Para ne kadar riskli piyasada ise o kadar fazla para kazanıyor. Bizim kendi sanayimize yatırım almamız lazım.

Ayrıca daha büyük gayrimenkul projelerine yatırım almamız lazım. Vatandaşların bir daire alıp da senede on beş gün gelip bunun üzerinden de bir vatandaşlık alması söz konusu değil . Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermaye Fonu ile bizim finans sektörüne girişimiz böyle başlamış oldu. Yaklaşık altı yıllık bir çalışma ve modelleme gerçekleştirmiş olduk. Bize göre de şu an muhtemelen Türkiye'ye en çok sıcak para sokacak olan işlerden bir tanesi bu’’ dedi.