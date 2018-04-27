ATO meclisi gençleşti

27 Nisan 2018

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen oda seçim takvimi kapsamında, ilk olarak 14 Nisan'da Ankara Ticaret Odasının (ATO) 157 bin üyesini temsil eden meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi tarihin en geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara tüccarını temsilen 67 meslek komitesinde 181'i meclis üyesi olmak üzere toplam 429 komite üyesi seçildi. Seçimler sonucu, ATO'daki meclis üyelerinin yüzde 64'ü yenilendi.

ATO üyeleri 20 Nisan'da ikinci kez sandık başına giderek yönetim kurulu başkanı, asil ve yedek üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu delegeleri için oy kullandı. Seçimlerde Gürsel Baran yeniden Yönetim Kurulu Başkanı görevine geldi.

İki aşamalı seçimlerle yeni döneme başlayan ATO, meclisteki 181 üyesinin önemli bir kısmını yenileyerek kan tazeledi. Yeni oluşan meclisin yaş ortalaması da düşerken en genç üyesi 28, en yaşlı üyeleri ise 68 yaşındaki 3 üyeden oluştu.

Yeni meclisteki yaş ortalamaları 52,8'den 48,7'ye, en genç ve en yaşlı üye ortalaması da 55,5'ten 48'e düştü. 2013-2018 dönemi ATO meclisinin yaş gruplarına bakıldığında 60 yaş üzeri 36, 56-60 yaş arası 30, 51-55 yaş arası 46, 46-50 yaş arası 33, 41-45 yaş arası 24, 36-40 yaş arası 13 ve 30-35 yaş arası 4 üye bulunuyordu.

2022'ye kadar görev yapacak yeni mecliste ise 60 yaş üzeri 19, 56-60 yaş arası 23, 51-55 yaş arası 34, 46-50 yaş arası 39, 41-45 yaş arası 28, 36-40 yaş arası 26, 30-35 yaş arası 11 ve 30 yaş altı 1 üye buluyor.

Kaynak: AA