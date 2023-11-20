Bakır Ticaret Anti-Fog’lu meyve-sebze poşeti üretiyor

Derya ÖZGÜR

PlastPO’nun özellikle muz paketleme ve sarartma tesislerinde kullanıldığını belirten Bakır, ürünle ilgili Mersin ve bölgesinden yoğun talep aldıklarını ifade ederek Adana, Antalya ve İzmir’e de satış yaptıklarını dile getirdi.

Bakır, PlastPO ile muz dışında portakal, limon ve nar gibi meyvelerin de soğuk hava depolarında 6 aya kadar muhafaza edilebildiğini, yurt içi pazarlara gönderilen sebze ve meyvelerin tazeliğini koruyarak ulaştırılabildiğine dikkat çekti. PlastPO’nun üretim süreci ile ilgili de bilgi aktaran Bakır, sözlerine şöyle devam etti: “Bu işe nem ve buhar yapmayan Anti-Fog’lu meyve-sebze poşetini üreten firmaların danışmanlarıyla görüşerek başladık.

Öncelikle ürünün hammaddesini tanıdık, Anti-Fog buğu önleyici anlamına geliyor. Normalinde yaş meyve ve sebzelerin içine konuldukları poşetlerde teneffüs yapmayı sürdürmesiyle ortaya çıkan su buharı, poşetler içerisinde yoğunlaşarak su damlacıkları oluşturuyor. Ortaya çıkan damlacıklar da ambalaj içerisinde ürünün hızlı olgunlaşmasına ve çürümesine sebep oluyor. Anti-Fog katkılı meyve-sebze poşetleri ise bu buğulanmayı önleyerek ürünün uzun süre dayanmasını sağlıyor.

Bu bilgiler doğrultusunda Anti-Fog katkılı poşeti nasıl üreteceğimizi araştırdık ve ikinci el makineleri alarak üretime başladık. Bugüne kadar sorunsuz bir şekilde üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde üretim tesisimiz için makine yatırımı yaparak üretim alanımızı iki katına çıkarmayı ve personel sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. PlastPO markamızın patent başvurusunu da gerçekleştirdik.”