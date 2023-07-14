Bebe çocuk konfeksiyon sektörü Bursa'da buluştu

Kenan SERTALP

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) iş birliği ile düzenlenen fuar, yerli ve yabancı binlerce sektör profesyonelini ağırladı.

100’e yakın yerli üretici ve 400’ün üzerinde yabancı alım heyetinin katılımıyla düzenlenen fuarda 0-12 yaş arası sonbahar-kış koleksiyonları, en yenilikçi ürün ve tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa sektörde moda ve trendleri de belirleyen bir konuma yükseldi. BTSO olarak bu yıl da fuara 500’ün üzerinde yabancı alıcı davet ettik.

Fuarımızın, zorlu küresel ekonomi şartlarında firmalarımızın üretim ve siparişlerine olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz” diye konuştu. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise “Bebe ve çocuk konfeksiyonunun üretim merkezi konumunda yer alan Bursa’da gerçekleştirilen bu fuar, sektörümüzün en önemli buluşmalarından biri haline geldi. Fuarın her yıl olduğu gibi bu yıl da firmalarımızın ihracatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Çıkış yolu fuarlarda

Fuara katılan sektör temsilcileri beklenti ve hedeflerini DÜNYA ile paylaştılar.

Lilax Yönetim Kurulu Başkanı Halil Atalay:

“Sektörde inişler, çıkışlar var. Bizim için önemli olan pazarlardan Rusya ve Ukrayna’da savaş var, Avrupa ve Amerika da pazarında daralma var. Çıkış yolunu fuarlarda görüyoruz. Dolayısıyla bugün de buradayız.”

BabyZ ortağı Ersin Baykal:

“Fuarın çok büyük katma değer yarattığına inanıyoruz. Bursa’nın bu fuara ihtiyacı var. Bugüne kadar katıldığımız tüm fuarlardan hep memnun ayrıldık. Fuara gelen yabancı alım heyetleri, fuar sayesinde bize geri dönüş yaptı.”

Bebotto Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay:

“İki hafta önce İtalya, geçen sene de Almanya fuarlarındaydık. Oralara göre bizim fuarlarımız biraz daha hareketli ama tam istediğimiz boyutta değil.

Bebekevi Tekstil Yön. Kur. Bşk. Serkan Çetintaş:

“Yabancı müşteriler geldikçe Bursa'daki üretimin potansiyelini görecek. Pandemi sürecinden önce bu fuar aslında altın dönemini yaşamaya başladı. Tam zirve dönemine ulaşırken pandemi patladı. Bu süreç yeniden geri gelecek.”