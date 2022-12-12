Big Bang 2022 Ödül Töreni gerçekleştirildi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ana paydaşı olduğu İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge 2022 Yarışması'nda İSO Ödülleri sahiplerini bulurken, İSO, girişimci ve yatırımcıları bir araya getiren Big Bang Startup Challenge'da 4 girişimciye toplam 750 bin TL ödül verdi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılki "Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü"ne "iyiMetal", "OXODES Teknoloji", "Tayko Pil" ve "MYTH.Ai" girişimleri layık görüldü.

İki gün süren ve toplam 71 İTÜ Çekirdek girişimcisinin sahnede yaptığı sunumla yatırımcıların desteğini istediği yarışmada İSO ödüllerini, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faruk Sarı takdim etti.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Sarı, "2015'te İTÜ Arı Teknokent ile 'Girişimcilikten Sanayiciliğe' vizyonuyla başlattığımız iş birliğinin 8. yılında bugün sizlerle Big Bang finalinde olmaktan ve İSO adına ödül alacak girişimcilerimizi açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar Big Bang'lerde 21 girişimciyi 1 milyon 850 TL ödül ile destekledik. Bugün bu girişimlerin büyüdüğünü, hatta İSO üyesi olduğunu görmek bizler için büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Big Bang sahnesinde çok başarılı girişimcileri dinledik. Umuyoruz bu girişimlerin de çok daha büyük başarılarına tanıklık edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü"nü belirleyen İSO jürisinde, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faruk Sarı başkanlığında, İSO Meclis Başkanlığı Katip Üyesi Koray Yavuz, İSO Meclisi üyeleri Kemal Karabel, Dr. Ali İhsan Şerbetçi ve Cengiz Kaya yer aldı.

İTÜ Çekirdek ekosisteminde startup'lar firmalaşıyor

Törende konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Atilla Dikbaş da "Her yıl 7 bin ila 8 bin girişim sahibi ekosistemimize başvuruyor. Bunlardan yaklaşık 600 tanesini ekosistemimize dahil ediyoruz ve bu girişimlerden 80'den fazlası yatırım alma noktasına geliyor. Dolayısıyla ekosistemimize aldığımız startuplar firmalaşıyor. Son 10 yılda ekosistemimizde yer alan startup'lar 405 turda 131 milyon dolar yatırım aldı ve 1,35 milyar dolar değerlemeye ulaştı. 2023 yılında ise İTÜ Çekirdek'i kendi fonuna kavuşturmaya hazırlanıyoruz. Bu ekosistemin sürdürülebilir bir yapı olmasını önemsiyoruz. Ekosistemlerin kendi yatırım fonlarını yaratabiliyor olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü" kapsamında iyiMetal 250 bin TL, OXODES Teknoloji ile Tayko Pil 200'er bin TL, MYTH.Ai da 100 bin TL ödül almaya hak kazandı.