Bilançosunu yönetemeyen 2027’yi göremeyecek

Birol BOZKURT

İş Bankası’nın bir girişimi olan ve demir çelik sektörünün sanal pazarı olarak hizmet veren Proemtia, bir yılını tamamladı. Bu kapsamda düzenlenen toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Konjonktürün şirketler için zorlayıcı olduğunun altını çizen Hakan Aran, “Ekonomik şartların en ağır olduğu ve bu ağırlaşmanın reel sektör tarafında daha çok hissedileceği bir döneme giriyoruz. İzlenen ekonomi politikalarından dolayı geçtiğimiz yıl tüm şirket bilançoları tarihinin en iyi durumuna ulaştı.

Tarihinin en iyi durumuna ulaşan şirket bilançolarının bu kadar kısa sürede bozulması eşyanın tabiatına aykırı. Ancak şunu söylemek isterim o en iyi noktadan geriye dönüyoruz. Bundan sonra önümüzdeki 2,5 yıllık dönemde sadece bilançosunu iyi yöneten ve verimlilik artışını sağlayan şirketler 2027 yılını görebilecekler. Bunu başaramayan ve geçen yılın iyi bilançosunun sarhoşluğunu yaşayan ve onu devam ettirebileceğini düşünenler ise bu süreçte 2024,2025 ve 2026 yıllarında oldukça zor günler yaşayacak” diye konuştu.

“Şirketlerin finansman maliyetlerini karşılaması çok zor”

Böyle bir dönemde finansmana erişimin çok kolay olmadığını vurgulayan Aran, “Maliyetler de çok yüksek, herhangi bir iş alanında bu maliyetleri karşılayacak bir kârlılıkta söz konusu değil. O nedenle finansmana erişimin daha kısıtlı daha dikkatli kullanılması gereken bir dönemde ben işbirlikleri ve ortaklıkların da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.

Banka olarak herhangi bir alanda sadece kreditör olarak değil o alanda fiilen destekleyen bu zor dönemi beraber ortak olarak devam edip bu finansman maliyetleri makul seviyeye indiği zaman tekrar finansör görevine dönecek şekilde banka olarak bu zor dönemi yönetmede esnek olduğumuzu söylemek isterim. Dönem neyi gerektiriyorsa mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde o pozisyonu hiç çekinmeden alacağımızı söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“İhracatımız yüzde 90 oranında ithalata bağlı”

Proemtia’nın kendileri için ne anlama geldiğini de anlatan Hakan Aran, şunları söyledi: “Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasında en büyük payı alan sektör imalat sanayi sektörüdür. İmalat sanayi sektöründe meydana gelen her yüzde 1’lik artış ekonomik büyümeyi binde 5 oranında artırdığını bilmemiz gerekiyor.

İhracatı ve üretimi ön plana çıkarıyoruz ancak maalesef ihracatımız yüzde 90 oranında ithalata bağlı. İthalat ettiğimiz hammaddenin yanında insanımızı yakıt olarak kullanıyoruz, enerjiyi kullanıyoruz ve bu bileşenleri pişirip ihracat gerçekleştiriyoruz. Ancak bu süreçte yarattığımız katma değer gerçekten çok düşük kalıyor. Bu nedenle arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümeyi ekonomimizde göremediğimiz için çok büyük oynaklıklarla mücadele ediyoruz.

Bir türlü ülke olarak o istediğimiz verimlilik artışını istediğimiz seviyeye çıkaramamış durumdayız. Bu artışı sağlamanın önümüzdeki 3 yılda 2 tane temel taşı var, biri dijitalleşme diğeri yeşil dönüşüm. Bu iki dönüşümü de başarmak durumdayız. Proemtia’nın imalat sanayinin gelişmesine pazarın güçlenmesi ve derinleşmesine katkı sağlayacağını, sadece sektörün kendi içerisinde sanayi 4.0’ın gerektirdiği o dijital dönüşümü değil aynı zamanda ödemelere aracılık ederken bu işin pazar yeri mantığıyla alıcı ve satıcıların zahmetsiz bir şekilde buluşup oradaki iş gücünden daha verimli yararlanılmasına öncülük etmek istiyoruz.”

“3,7 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştık”

Toplantıda konuşan Proemtia Genel Müdürü Umut Feyzioğlu, “Birinci yılın sonunda 16 bin alıcıya ve 500’den fazla satıcıya ulaştık. Bu süreçte 3,7 milyar liralık hacme ulaştık. Proemtia şu anda binlerce alıcının ziyaret ettiği, 60 tane yeni alıcının her gün katıldığı Türkiye’nin en büyük endüstriyel Pazar yeri haline geldi. Proemtia başlangıçta amaçladığı demir çelik sektörünü dijitalleşme görevini başardı. Demir çelik sektörü ile başladık ancak yeni sektörlerle devam edeceğiz.

Geçtiğimiz ay alüminyum ürünlerini satışa sunduk. Alüminyum sektöründen sonra ısıtma soğutma sistemleri ve yapı malzemeleri ürünlerini platformumuza entegre edeceğiz. Geçtiğimiz hafta ayrıca indirim iste özelliği yükleyerek geleneksel ticaretteki pazarlık sürecini de platformumuza eklemiş olduk. Bir kurum içi girişimcilik fikrimiz daha var o da Prosevkiyat. Burada da lojistik sektörünü dijitalleştirmeyi amaçlıyoruz. Yazılım çalışmalarımız devam ediyor yılsonunda devreye almayı hedefliyoruz. Burada farklılığımız finansman çözümleri sunmamız olacak” diye konuştu.

“Proemtia’ya sektörden ortak alabiliriz”

Proemtia ile sektördeki bir açığı kapatma amacı taşıdıklarını söyleyen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Öncülük görevimizi yaptıktan sonra bunu devam ettirecek iş insanları varsa Proemtia’ya hem ortaklık hem de devretme konularında işi ehline bırakma ve öncülük görevimizi yerine getirdikten sonra asıl uzmanlık alanımıza çekilerek destekleme konusunda asli vazifemizin altını çizdiğimizi söylemek isterim. Amacımız müşterilerimize rekabet etmek istemiyoruz, bizim amacımız sektörün gelişmesine katkı sunmaktır” dedi.