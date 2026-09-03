Bursa’nın yeni büyüme modelinde 28 hamlelik 2040 hedefi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Adayı Özer Matlı, “Bursa Ekonomisi Dönüşüm Planı – Vizyon 2040”ı açıkladı.
Bursa’nın üretim ve ticaret gücünü teknoloji, marka ve yeni pazarlarla büyütmeyi hedefleyen planın, 60 bin BTSO üyesinin rekabet gücünü artırmaya odaklandığını belirten Matlı, çalışmanın 2 bin 425 üyenin görüşleri, 300 saati aşan toplantılar ve uzmanların katkısıyla hazırlandığını söyledi.
Altı ana dönüşüm ekseni ve 28 büyük hamleden oluşan planın 2040’a kadar Bursa’nın ekonomik yönünü belirleyeceğini aktaran Matlı, 2026- 2030 dönemini ise ilk uygulama ve sonuç alma süreci olarak tanımladı.
“Doğru kaynağı yanlış önceliğe bağlamak da israftır”
Mevcut BTSO yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Matlı, aynı projelerin farklı isim ve tarihlerle yeniden açıklanmasının Bursa’ya zaman kaybettirdiğini savundu. TEKNOSAB’ın doluluk oranının yüzde 9,4 seviyesinde kaldığını belirten Matlı, fizibilitesi ve finansman modeli tamamlanmadan açıklanan projelerin “vizyon” olarak sunulamayacağını söyledi.
Göreve gelmeleri halinde bütçe ve proje harcamalarının şeffaf biçimde paylaşılacağını belirten Matlı, BTSO kaynaklarının üyelerin rekabet gücünü artırmaya yönlendirileceğini kaydetti. Planın ilk ekseninin maliyetleri azaltmak ve finansmana erişimi kolaylaştırmak olduğunu belirten Matlı, BTSO hizmetlerinin ilçelere ve sanayi sitelerine taşınacağını söyledi. BTSO ONE ile başvuruların tek noktadan yapılacağını, aidatların düşürüleceğini belirten Matlı, Nefes Kredilerinin yeniden başlatılacağını açıkladı.
Finansmana Erişim Merkezi ile kredi ve teşvik başvurularının takip edileceğini aktaran Matlı, enerji, lojistik ve ortak girdilerde “Birlikte Alım” modeliyle üyelerin satın alma gücünün birleştirileceğini söyledi.
3 KOBİ OSB kurulacak
Bursa ekonomisinin canlı bir envanterle izleneceğini belirten Matlı, firmaların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yatırımların doğru yönlendirilmesi için yeni yapılar kurulacağını söyledi. Kentteki büyük alıcılarla üretici ve KOBİ’lerin buluşturulacağını belirten Matlı, dijital ticaret altyapısıyla firmaların yeni pazarlara ulaşmasının kolaylaştırılacağını ifade etti.
Bursa’nın doğu, batı ve kuzeyinde yaklaşık 200 hektarlık üç KOBİ OSB kurulacağını açıklayan
Yapay zekâ fabrika hattına girecek
Planın teknoloji ve Ar-Ge ayağında yapay zekâ, dijital ikiz, ortak Ar-Ge ve pilot üretim uygulamalarının yaygınlaştırılacağını belirten Matlı, yapay zekânın kalite kontrol, bakım, üretim planlama ve enerji yönetiminde kullanılacağını söyledi. Mesleki eğitim altyapısının da geleceğin becerilerine göre yenileneceğini aktardı.