Bursa’nın yeni büyüme modelinde 28 hamlelik 2040 hedefi

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Bursa’nın üre­tim ve ticaret gücünü teknoloji, marka ve yeni pazarlarla büyütmeyi hedefle­yen planın, 60 bin BTSO üyesinin re­kabet gücünü artırmaya odaklandığı­nı belirten Matlı, çalışmanın 2 bin 425 üyenin görüşleri, 300 saati aşan top­lantılar ve uzmanların katkısıyla ha­zırlandığını söyledi.

Altı ana dönüşüm ekseni ve 28 bü­yük hamleden oluşan planın 2040’a kadar Bursa’nın ekonomik yönünü belirleyeceğini aktaran Matlı, 2026- 2030 dönemini ise ilk uygulama ve so­nuç alma süreci olarak tanımladı.

“Doğru kaynağı yanlış önceliğe bağlamak da israftır”

Mevcut BTSO yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Matlı, aynı pro­jelerin farklı isim ve tarihlerle yeniden açıklanmasının Bursa’ya zaman kay­bettirdiğini savundu. TEKNOSAB’ın doluluk oranının yüzde 9,4 seviyesin­de kaldığını belirten Matlı, fizibilite­si ve finansman modeli tamamlanma­dan açıklanan projelerin “vizyon” ola­rak sunulamayacağını söyledi.

Göreve gelmeleri halinde bütçe ve proje harcamalarının şeffaf biçimde paylaşılacağını belirten Matlı, BT­SO kaynaklarının üyelerin rekabet gücünü artırmaya yönlendirileceği­ni kaydetti. Planın ilk ekseninin mali­yetleri azaltmak ve finansmana erişi­mi kolaylaştırmak olduğunu belirten Matlı, BTSO hizmetlerinin ilçelere ve sanayi sitelerine taşınacağını söyledi. BTSO ONE ile başvuruların tek nok­tadan yapılacağını, aidatların düşürü­leceğini belirten Matlı, Nefes Kredile­rinin yeniden başlatılacağını açıkladı.

Finansmana Erişim Merkezi ile kre­di ve teşvik başvurularının takip edile­ceğini aktaran Matlı, enerji, lojistik ve ortak girdilerde “Birlikte Alım” mode­liyle üyelerin satın alma gücünün bir­leştirileceğini söyledi.

3 KOBİ OSB kurulacak

Bursa ekonomisinin canlı bir envan­terle izleneceğini belirten Matlı, fir­maların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yatırımların doğru yönlendirilme­si için yeni yapılar kurulacağını söyle­di. Kentteki büyük alıcılarla üretici ve KOBİ’lerin buluşturulacağını belirten Matlı, dijital ticaret altyapısıyla firma­ların yeni pazarlara ulaşmasının ko­laylaştırılacağını ifade etti.

Bursa’nın doğu, batı ve kuzeyinde yaklaşık 200 hektarlık üç KOBİ OSB kurulacağını açıklayan

Yapay zekâ fabrika hattına girecek

Planın teknoloji ve Ar-Ge ayağında yapay zekâ, dijital ikiz, ortak Ar-Ge ve pilot üretim uygulamalarının yaygın­laştırılacağını belirten Matlı, yapay zekânın kalite kontrol, bakım, üretim planlama ve enerji yönetiminde kulla­nılacağını söyledi. Mesleki eğitim alt­yapısının da geleceğin becerilerine gö­re yenileneceğini aktardı.